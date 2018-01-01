Беременным спать на спине вредно: причины установлены

Сон на спине в течение последних 2-3 месяцев беременности связан со значительным риском гибели плода. По этой причине каждая беременная вне зависимости от страны проживания получает от акушера-гинеколога, у которого наблюдается, соответствующие предостережения и рекомендации.Такие рекомендации были разработаны на основе анализа результатов опросов многих тысяч женщин, потерявших ребенка на последних неделях беременности, и тех матерей, у которых роды закончились рождением живого ребенка.Так было установлено, что сон на спине в течение третьего триместра был связан с увеличением риска рождения мертвого ребенка в 3-4 раза.Вместе с тем, причины гибели плода в подобных случаях до сих пор не были известны.Наконец, мрачную тайну удалось разгадать ученым из университета в новозеландском городе Окленд.Они обследовали с помощью метода МРТ 10 совершенно здоровых беременных на последних неделях гестации. Женщины помещались в аппарат МРТ в различных позах, на левом боку, на правом, на спине и так далее.Ученые установили, что, когда беременные находились в позе лежа на спине, у них значительно уменьшался диаметр нижней полой вены, по которой кровь, насыщенная углекислым газом поступает от нижней части тела к сердцу для обогащения кислородом.Ученые полагают, что нарушение оттока «токсичной» венозной крови может способствовать гибели плода.