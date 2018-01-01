При запоре скамеечка для ног заменит слабительное

Миллионы людей во всем мире вынуждены регулярно прибегать к помощи слабительных средств из-за запоров и связанных с ними проблем с дефекацией. Однако такие лекарства при частом приеме весьма опасны. А ученые рекомендуют надежный и безопасный заменитель слабительных средств – скамеечку для ног, которую следует использовать во время дефекации.

Сотрудники университета штата Огайо представили результаты проведенного ими любопытного исследования в виде доклада для участников Всемирного конгресса гастроэнтерологов, который проходит в эти дни в американском городе Орландо.

Они пригласили для участия в эксперименте 52 мужчины и женщины (средний возраст участников 29 лет). Из этого числа почти у 30% имелись жалобы на проблемы со своевременным опорожнением кишечника, а 44% сообщили, что вынуждены тужиться практически при каждой дефекации.

Участники получили скамеечки для ног и инструкции по использованию этого «предмета мебели». Испытуемые на протяжении нескольких недель отправляли естественные надобности то с использованием подставки для ног во время сидения на унитазе, то без нее. Они также фиксировали результаты и свои ощущения в специальных дневниках.

Было подробно «задокументировано» в общей сложности без малого 1 000 актов дефекации, из которых в ходе более чем 700 использовалась скамеечка для ног.

После анализа информации ученые пришли к выводу, что использование скамеечки было связано с определенными положительными изменениями. Подставка для ног обеспечивала:

  • сокращение продолжительности акта дефекации;

  • уменьшение потребности в натуживании;

  • ощущение более полного опорожнения кишечника.


Стоит отметить также такой момент: более 60% участников исследования заявили, что станут регулярно использовать подставки для ног во время дефекации и в будущем.

На следующем этапе ученые из Огайо планируют установить, будут ли эффективны подставки для ног для облегчения дефекации у лиц из специфических групп риска по запорам: страдающих геморроем и людей, принимающих опиоидные анальгетики.
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Добавил stefan в категорию Гастроэнтерология

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