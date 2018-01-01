При запоре скамеечка для ног заменит слабительное



сокращение продолжительности акта дефекации;



уменьшение потребности в натуживании;



ощущение более полного опорожнения кишечника.



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Миллионы людей во всем мире вынуждены регулярно прибегать к помощи слабительных средств из-за запоров и связанных с ними проблем с дефекацией. Однако такие лекарства при частом приеме весьма опасны. А ученые рекомендуют надежный и безопасный заменитель слабительных средств – скамеечку для ног, которую следует использовать во время дефекации.Сотрудники университета штата Огайо представили результаты проведенного ими любопытного исследования в виде доклада для участников Всемирного конгресса гастроэнтерологов, который проходит в эти дни в американском городе Орландо.Они пригласили для участия в эксперименте 52 мужчины и женщины (средний возраст участников 29 лет). Из этого числа почти у 30% имелись жалобы на проблемы со своевременным опорожнением кишечника, а 44% сообщили, что вынуждены тужиться практически при каждой дефекации.Участники получили скамеечки для ног и инструкции по использованию этого «предмета мебели». Испытуемые на протяжении нескольких недель отправляли естественные надобности то с использованием подставки для ног во время сидения на унитазе, то без нее. Они также фиксировали результаты и свои ощущения в специальных дневниках.Было подробно «задокументировано» в общей сложности без малого 1 000 актов дефекации, из которых в ходе более чем 700 использовалась скамеечка для ног.После анализа информации ученые пришли к выводу, что использование скамеечки было связано с определенными положительными изменениями.Стоит отметить также такой момент: более 60% участников исследования заявили, что станут регулярно использовать подставки для ног во время дефекации и в будущем.На следующем этапе ученые из Огайо планируют установить, будут ли эффективны подставки для ног для облегчения дефекации у лиц из специфических групп риска по запорам: страдающих геморроем и людей, принимающих опиоидные анальгетики.