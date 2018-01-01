Четыре практики, которые избавят от страха и тревоги

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В современном мире каждый из нас подвержен большому количеству страхов. Как вернуть самообладание и избавиться от сковывающей нас тревоги?Колумнист Крис Коннорс отмечает, что справляться с постоянным страхом ему помогают четыре практики.Жить в атмосфере страха вредно для нашего психического здоровья. Что с этим можно сделать? «Я ищу ответ всю жизнь. 17 лет назад я открыл для себя силу медитации и вместе с этим – свободу жить в покое в мире, каким бы ужасным он ни был. Мой путь потребовал большой внутренней работы, риска и строгой самодисциплины. Мне пришлось столкнуться с беспредельным ужасом в 25 лет, когда у меня на руках умирала мать. Оказалось, что я боюсь не смерти, нет – я боюсь страдания. А тревога – это именно бесконечное страдание. И я пытался найти свободу и покой в самом хаосе, а не вне его. Этот поиск определил всю мою жизнь», - говорит Крис Коннорс.Страх – это эмоциональное состояние, вызванное непосредственной угрозой, с которой мы столкнулись. Тревожность же связана с угрозой, существующей в нашем воображении. Это принципиально разные понятия.Рассматривайте страх как позитивную инстинктивную реакцию, которая помогает избегать опасности. Он связан с процессами возбуждения в симпатической нервной системе (реакция «бей или беги»). Он пронизывает наше существо и выплескивается вовне.Это скорее опыт, полный глубокого смысла, чем четкая программа того, чего следует избегать. Страх может быть тесно связан с восторгом – взять хотя бы катание на американских горках или прыжки с парашютом.Вероятность умереть от сердечного приступа в 35 раз больше, нежели погибнуть от рук террористовТревога – это продукт телешоу, которое мы сами продюсируем и режиссируем в голове, используя обширные запасы образов, почерпнутые из разных источников. В наших силах поменять картинку на внутреннем экране, но чтобы «переключить канал», требуется определенная самодисциплина.Согласно статистике, вероятность умереть от сердечного приступа в 35 раз больше, чем погибнуть от рук террористов. Может, все-таки стоит сосредоточить внимание на том, что нам действительно угрожает?Медитация помогла мне понять, что если мы не присутствуем полностью в настоящем моменте, здесь и сейчас, то в нашем сознании возникают вымышленные образы, которые мы воспринимаем как реальные. Когда мы сидим, уставившись в одну точку, и переживаем по поводу недавнего неприятного события, наш ум целиком поглощен этими тревожными видениями. Но что происходит в реальности? Мы просто сидим в любимом кресле, уставившись в потолок.Осознав, что мы сами же создали эти образы, опираясь на увиденные кадры, мы наконец понимаем, что у нас есть выбор. Спросите себя: эти картины имеют отношение к моей реальности? Скорее всего, нет. Помогают ли они мне чем-то? Вероятно, тоже нет.Вот почему тревоге нет места в настоящем моменте: в нем нет места воображаемому. Важно лишь то, что мы видим своими глазами, даже если это всего лишь белый потолок нашей комнаты.Небольшой практический совет. Если переживаете сильный стресс, сосредоточьте внимание на каком-нибудь объекте, находящемся перед глазами. Сделайте 10 вдохов-выдохов. Расслабьтесь.Просто рассматривайте этот объект: какая у него форма, цвет, из чего он сделан. А теперь вернитесь к себе. Как вы себя чувствуете?Упражнение кажется слишком простым и банальным, но это весьма эффективная медитация.Неважно, какое направление и подход вы выберете. Можно созерцать небо или сидеть на коврике в позе лотоса, а можно найти профессионального инструктора или записаться на курсы. Главное учесть две вещи: нужно следить за дыханием и фиксировать появляющиеся мысли без всякого осуждения.Наш мозг чутко регистрирует все, что мы делаем с того момента, как проснулись. Если мы первым делом хватаемся за смартфон или утыкаемся в новости, уровень тревожности возрастает. Оставляйте смартфон на ночь в другой комнате, а не кладите рядом с собой в спальне.Проснувшись, старайтесь медитировать хотя бы в течение 10 минут.Настраиваясь на предстоящий день, включайте музыку, а не новости. На новости и разговоры у вас еще будет целый день.Принимая душ, подумайте, за что в жизни вы можете сказать «спасибо». Это вернет вас к тому, что действительно важно для вас.