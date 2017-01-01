Специалисты выяснили, в каком возрасте женщины самые красивые

Ученые из медицинской школы Бостонского университета сравнили список самых красивых знаменитостей журнала People 1990 года с аналогичным 2017 года, пишет People’s Daily Online.Если почти три десятилетия назад средний возраст самых красивых немного превышал 33 года, то в этом году он составил уже 38,9 лет. Именно возрастные знаменитые красавицы (49-летняя Джулия Робертс, 59-летн Шэрон Стоун и Мишель Пфайфер) приблизили общий "возраст красоты" к среднему.Специалисты изучали не только возраст знаменитостей, входящих в списки самых красивых, но и их расу, тип кожи, цвет волос и глаз, а также состояние кожи.Поэтому исследование также показало, что сдвиг произошел и в другую сторону: среди победительниц все чаще появляются темнокожие. В 1990 году белые женщины составляли 88% списка, а сейчас эта цифра упала до 70%.В рейтингах наиболее красивых женщин появляется разнообразие, а также в них входят женщины старших возрастных групп, — отметил доктор Бостонского университета.