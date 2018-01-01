7 признаков того, что печень полна токсинов!



Ощущение отечности.



Зуд по всему телу.



Головные боли.



Заложенность носа.



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Печень является одним из важнейших органов, участвующих в процессе очищения всего нашего организма посредством фильтрации и выведения токсинов, циркулирующих в крови.Хорошее функционирование печени имеет ключевое значение для высокого качества жизни, так как помимо непосредственного очищения печень участвует в обменных процессах (метаболизм) и даже выработке некоторых гормонов.Но проблема в том, что из-за неправильного образа жизни и загрязнения окружающей среды здоровье печени постепенно ухудшается и это приводит к развитию различных заболеваний.То есть у организма снижается способность к детоксикации, и со временем человек начинает замечать симптомы, предупреждающие его о появлении проблем со здоровьем.Но многие люди просто игнорируют эти симптомы, не придавая им особого значения или ошибочно принимая за временное недомогание. Они не принимают своевременных мер и «запускают» болезнь.Эксперты назвали 7 предупреждающих сигналов, свидетельствующих о некорректной работе печени.Чрезмерное скопление токсинов в печени препятствует ее способности усваивать жиры, а, следовательно, мешает и их выведению из организма.В этом случае человеку будет очень трудно поддерживать здоровый вес тела, даже если он правильно питается и контролирует количество потребляемых калорий.Организм начинает накапливать жировые клетки, полные токсинов, которые, не будучи «переработанными» печенью, просто откладываются в разных его частях.Если вы постоянно чувствуете себя уставшими, то это еще один симптом того, что печень «перегружена» токсинами.Такая реакция организма возникает из-за нарушений обменных процессов (с которыми печень больше не справляется в полной мере).Могут появиться даже болевые ощущения и другой дискомфорт, заметно снижающие нашу работоспособность и производительность, так как выполнять свои привычные обязанности с каждым днем становится все труднее и труднее.Несмотря на то, что многие из нас это игнорируют, работа печени действительно связана с температурой нашего тела и запахом, который от нас исходит.Трудности, вызванные чрезмерным скоплением токсинов, могут вызвать повышенное потоотделение и, как следствие, появление неприятного запаха тела.Это связано с тем, что наш организм пытается отрегулировать температуру и немного остудиться из-за того, что буквально перегревается в борьбе с токсическими агентами и бактериями.Повторяющееся появление угревой сыпи может свидетельствовать о гормональных нарушениях в организме или сбое в работе печени.Если прыщи большие, сильно выпуклые, и после них на коже остаются шрамы, то возможно их появление вызвано именно проблемами со здоровьем печени.Чтобы справиться с этим, необходимо прибегнуть к одному из методов детоксикации этого органа.Поскольку токсины снижают способность печени к очищению, аутоиммунный ответ приводит к появлению аллергических реакций.Дело в том, что антитела, вырабатываемые этим органом, обладают способностью обнаруживать и немедленно атаковать аллергены, которые могут навредить нашему здоровью.А когда эта функция нарушена, в организме накапливается слишком много гистамина, в результате чего могут появиться следующие симптомы:Несмотря на то что гастроэзофагеальный рефлюкс — это привычная реакция организма на диспепсию и проблемы с желудком, его наличие может указывать и на то, что в печени скопилось слишком много токсинов.При нарушении работы этого важного органа pH крови изменяется и возникает избыточная кислотность.Оболочка желудка раздражается, а сфинктер пищевода, который отвечает за удержание желудочных соков внутри желудка, ослабевает.Когда неприятный запах изо рта становится вашим хроническим симптомом, то помимо правильной гигиены ротовой полости, вероятно, необходимо еще и предпринять меры по очищению печени от токсинов. Скорее всего, ваша печень просто не справляется должным образом с функцией фильтрации крови.Из-за этого отходы начинают накапливаться в тканях печени, и у многих пациентов появляется очень неприятный запах изо рта.А если в организме скопилось избыточное количество тяжелых металлов, то во рту вы можете ощутить металлический привкус.Что скажете, вышеперечисленные симптомы вам знакомы? Если так, то обратитесь к врачу, чтобы узнать наверняка о наличии проблем с печенью.Еще постарайтесь пересмотреть свой рацион питания, потребляя те напитки и блюда, которые способствуют очищению этого важного органа.