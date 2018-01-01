7 признаков того, что печень полна токсинов!
Хорошее функционирование печени имеет ключевое значение для высокого качества жизни, так как помимо непосредственного очищения печень участвует в обменных процессах (метаболизм) и даже выработке некоторых гормонов.
Но проблема в том, что из-за неправильного образа жизни и загрязнения окружающей среды здоровье печени постепенно ухудшается и это приводит к развитию различных заболеваний.
То есть у организма снижается способность к детоксикации, и со временем человек начинает замечать симптомы, предупреждающие его о появлении проблем со здоровьем.
Но многие люди просто игнорируют эти симптомы, не придавая им особого значения или ошибочно принимая за временное недомогание. Они не принимают своевременных мер и «запускают» болезнь.
Эксперты назвали 7 предупреждающих сигналов, свидетельствующих о некорректной работе печени.
1. Необъяснимая прибавка в весе
Чрезмерное скопление токсинов в печени препятствует ее способности усваивать жиры, а, следовательно, мешает и их выведению из организма.
В этом случае человеку будет очень трудно поддерживать здоровый вес тела, даже если он правильно питается и контролирует количество потребляемых калорий.
Организм начинает накапливать жировые клетки, полные токсинов, которые, не будучи «переработанными» печенью, просто откладываются в разных его частях.
2. Хроническая усталость
Если вы постоянно чувствуете себя уставшими, то это еще один симптом того, что печень «перегружена» токсинами.
Такая реакция организма возникает из-за нарушений обменных процессов (с которыми печень больше не справляется в полной мере).
Могут появиться даже болевые ощущения и другой дискомфорт, заметно снижающие нашу работоспособность и производительность, так как выполнять свои привычные обязанности с каждым днем становится все труднее и труднее.
3. Чрезмерное потоотделение и неприятный запах тела
Несмотря на то, что многие из нас это игнорируют, работа печени действительно связана с температурой нашего тела и запахом, который от нас исходит.
Трудности, вызванные чрезмерным скоплением токсинов, могут вызвать повышенное потоотделение и, как следствие, появление неприятного запаха тела.
Это связано с тем, что наш организм пытается отрегулировать температуру и немного остудиться из-за того, что буквально перегревается в борьбе с токсическими агентами и бактериями.
4. Кистозные прыщи
Повторяющееся появление угревой сыпи может свидетельствовать о гормональных нарушениях в организме или сбое в работе печени.
Если прыщи большие, сильно выпуклые, и после них на коже остаются шрамы, то возможно их появление вызвано именно проблемами со здоровьем печени.
Чтобы справиться с этим, необходимо прибегнуть к одному из методов детоксикации этого органа.
5. Аллергия
Поскольку токсины снижают способность печени к очищению, аутоиммунный ответ приводит к появлению аллергических реакций.
Дело в том, что антитела, вырабатываемые этим органом, обладают способностью обнаруживать и немедленно атаковать аллергены, которые могут навредить нашему здоровью.
А когда эта функция нарушена, в организме накапливается слишком много гистамина, в результате чего могут появиться следующие симптомы:
- Ощущение отечности.
- Зуд по всему телу.
- Головные боли.
- Заложенность носа.
6. Гастроэзофагеальный рефлюкс
Несмотря на то что гастроэзофагеальный рефлюкс — это привычная реакция организма на диспепсию и проблемы с желудком, его наличие может указывать и на то, что в печени скопилось слишком много токсинов.
При нарушении работы этого важного органа pH крови изменяется и возникает избыточная кислотность.
Оболочка желудка раздражается, а сфинктер пищевода, который отвечает за удержание желудочных соков внутри желудка, ослабевает.
7. Неприятный запах изо рта
Когда неприятный запах изо рта становится вашим хроническим симптомом, то помимо правильной гигиены ротовой полости, вероятно, необходимо еще и предпринять меры по очищению печени от токсинов. Скорее всего, ваша печень просто не справляется должным образом с функцией фильтрации крови.
Из-за этого отходы начинают накапливаться в тканях печени, и у многих пациентов появляется очень неприятный запах изо рта.
А если в организме скопилось избыточное количество тяжелых металлов, то во рту вы можете ощутить металлический привкус.
Что скажете, вышеперечисленные симптомы вам знакомы? Если так, то обратитесь к врачу, чтобы узнать наверняка о наличии проблем с печенью.
Еще постарайтесь пересмотреть свой рацион питания, потребляя те напитки и блюда, которые способствуют очищению этого важного органа.
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