7 продуктов, которые снимают боли в спине

Людям, которые работают в офисе, знакомо чувство боли в спине, мешающее работать продуктивно. Диетологи Шона Уилкинсон, Мэрили Гленвиль и Кассандра Бернс назвали 7 продуктов, которые помогут избавиться от боли в спине.Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, свекла может помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые вызывают боль в спине.Этот овощ богат антиоксидантами, которые близки по своим свойствам к тем, что есть в ягодах. Красная капуста также насыщена витамином С.Лосось, макрель, сардины и сельдь – источник омега-3 жиров. Рыба полезна не только для сердца, а также оказывает противовоспалительное действие.Листовая зелень, например, шпинат, богата каротиноидами и флавоноидами, которые помогут людям, во время работы постоянно сидящим за столом, предупредить симптомы воспаления в области спины.Тыква, морковь и другие овощи оранжевого цвета содержат много каротеноидов. Бета-каротин, который относится к этому типу веществ, способен превращаться в витамин А, ответственный за усиление иммунной системы человека.Этот фрукт богат комплексом ферментов, который обладает мощными противовоспалительными свойствами.Большинство ягод содержат антоцианы – компоненты, которые окрашивают их, например, в красный цвет. Антоцианы имеют потенциальное антиоксидантное и противовоспалительное действие.