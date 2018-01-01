Эта эффективная методика за сутки почистит весь организм

Полное очищение организма обеспечено.Эксперты рассказали, как очистить свой организм всего за один день.Если вы чувствуете, что вам стало тяжело ходить, сидеть, лежать, думать, работать и в общем существовать, то это первые признаки того, что ваш организм нуждается в очищении. Зашлакованность организма рано или поздно приводит к тому, что человек ощущает внутри себя некую тяжесть, от которой очень важно вовремя избавиться, так как токсины и шлаки могут спровоцировать развитие некоторых заболеваний ЖКТ, печени, почек и других внутренних органов.Эксперты предлагают пройти курс быстрого поэтапного очищения всего организма в течение 24 часов. Вы будете удивлены, ведь уже на следующий день почувствуете себя гораздо лучше. Если вы работаете и вынуждены в течение дня быть активным, тогда лучше отложить очищение на выходной день, чтобы вас никто не отвлекал и вы имели возможность прилечь отдохнуть в любой момент.1. Приготовьте два литра очищенной воды, которую вы должны будете выпить за день. Эксперты советуют дополнить воду лимонным соком или же медом, но по желанию вы можете не использовать никаких добавок, хотя, лимонный сок и мед удваивают результативность данной методики. Поставьте рядом с графином или бутылкой, наполненной водой, стакан, чтобы вам было удобно выпивать энное количество воды за один раз. Пейте воду мелкими глотками и старайтесь опустошить бутылку до 16:00, иначе на следующий день могут появиться отеки.2. Обязательно выпивать перед едой за полчаса полстакана отвара из расторопши, который готовится так: столовая ложка расторопши заливается кипятком, доводится до кипения и снимается с плиты, затем отвар нужно настоять в течение 15-20 минут под крышкой, процедить и выпить еле теплым. За этот день вы должны выпить не менее 3 стаканов отвара, который быстро и эффективно почистит вашу печень.3. С вечера вам нужно приготовить себе полезный завтрак — семена льна. Всего одну ложку семян залейте кипятком на ночь, а утром слейте лишнюю жидкость и съешьте лен сразу после первого стакана воды. Это отличный предшественник завтрака, потому как лен содержит в себе клетчатку, обволакивающую слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и выводящую из организма вредные вещества.4. Кушать в этот день желательно продукты растительного происхождения, чтобы как следует очистить кишечник и сосуды от токсинов и шлаков. Но обязательным условием является чашка зеленого чая с лимоном после каждой трапезы. Желательно не пить чай слишком горячим и сразу после еды, следует выдержать паузу в 20-30 минут.5. В обед приготовьте салат, который будет состоять из свежих овощей, твердого сыра или не очень соленой брынзы, зелени, оливкового масла и кунжута. Вы можете самостоятельно выбирать ингредиенты для него, например: капусту, огурцы, авокадо, зеленый горошек, болгарский перец и так далее. Этот салат очень питательный и полезный, он благотворно воздействует на здоровье внутренних органов, а также на ваше настроение.