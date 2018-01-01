15 советов, которые сделают ваши семейные отношения ярче

Если их применить, то результат не заставит себя долго ждать.Для удобства мы обозначили пять основных этапов любви со всеми их «лежачими полицейскими» и готовы вручить тебе руководство по эксплуатации, чтобы любовная поездка, в которую ты отправишься с мужчиной, была легкой и принесла только приятные эмоции.1. Не спи с парнем после первого же свидания, если планируешь строить с ним длительные отношения. Конечно, есть случаи, когда пары после такого идут под венец, но это скорее исключение, нежели правило. Даже если вы продолжите встречаться, рано или поздно он точно задумается, со всеми ли ты готова так быстро ложиться в постель.2. Не стоит притворяться, что ты отменно разбираешься в его хобби и разделяешь их, если на самом деле это не так. Когда он узнает, что на самом деле ты ненавидишь футбол или «Игры престолов», то почувствует себя обманутым и перестанет тебе доверять.3. Если парень говорит тебе, что не настроен на какие-либо обязательства и серьезные отношения, лучше мысленно повтори это про себя или даже запиши. Шутки шутками, но в начале романа очень легко принять желаемое за действительное. Результат? Неминуемое разочарование в будущем.4. Парень не считается твоим бойфрендом до того момента, пока он не называет себя таковым. Мужчине важно заявлять свои права на девушку в обществе, поэтому если он представляет тебя только как «Катю или Олю», не добавляя к этому приставку, обозначающую статус, не спеши делать это и ты.5. Если что-то в его поведении или образе жизни тебя не устраивает, скажи об этом сейчас, не дожидаясь, пока маленький раздражающий момент не превратится в непреодолимую проблему.6. Пусть он будет первым в вашей паре, кто признается в любви. Не спеши декламировать новому бойфренду проникновенные стихи о своих чувствах, написанные вчерашней бессонной ночью.7. Развивай бинокулярное зрение – способность видеть не только его, но и свою перспективу в этих отношениях. Относись к его точке зрения с уважением, и тогда он так будет относиться к твоей.8. Маскируй претензию комплиментами. «Ты – просто идеальный сотрудник. И мне, и твоему боссу с тобой крупно повезло, только пожалуйста, позвони мне, если вновь опоздаешь к ужину из-за совещания. Я так люблю наше вечернее время вдвоем и просто хочу знать, когда же оно начнется».9. Запомни следующее: отношение мужчины к деньгам, политике со временем может измениться, как и его взгляды, убеждения и верования. Но вот его ценности, религиозные предпочтения и отношение к моногамии, скорее всего, не изменятся.10. У всех счастливых пар есть одна общая привычка: они весело проводят время вместе. Соревновательные игры (бильярд, покер) подойдут как нельзя лучше – они высвобождают адреналин, который подогревает атмосферу в спальне.11. Не позволяй себе выщипывать брови или делать восковую эпиляцию у него на глазах. Поверь, есть масса других возможностей. чтобы быть естественной, но при этом желанной для своего бойфренда.12. Не раскрывай ему все карты. Парни любят, когда в девушке присутствует легкая недосказанность, она же – загадка. Не стоит рассказывать ему о том, какими кретинами были твои бывшие или о том, что расстройство желудка и аллергия – твои вечные спутники.13. Будь непредсказуемой. Парни любят разнообразие, но не решаются сказать об этом своим подругам. Так, читая газету за воскресным завтраком, ты можешь поднять на него глаза и как бы невзначай сказать: «Всегда мечтала заняться с тобой любовью на лестничной клетке» и, как ни в чем не бывало, возвращайся к прессе.14. Всегда благодари его даже за незначительные поступки (он помыл твою машину или помог троюродному племяннику смастерить рогатку). Благодарность творит с мужчинами настоящие чудеса – им хочется делать для тебя все больше и больше.15. Каждый из вас, вероятно, рано или поздно поставит под сомнение свою способность быть верным партнеру всю жизнь. Держи эту информацию при себе, но не принимай на свой счет, если у него вдруг появятся подобные мысли.