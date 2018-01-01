Чем меньше ребёнок у экрана - тем он умнее и здоровей

В результате недавних исследований, было обнаружено, что дети, которые проводят меньше времени перед экраном телевизора или компьютера, лучше высыпаются, находятся в более крепкой физической форме, хорошо себя ведут и лучше успевают в школе в отличие от тех, кто почти весь свой досуг посвящает просмотру телепередач или компьютерным играм.“Таким образом, если родители будут контролировать время, которое ребёнок проводит за экраном, то сам ребёнок будет не только вести себя менее агрессивно, лучше развиваться, но так же будет обладать более крепким физическим здоровьем”, - рассказывает докор Дуглас Жентий (Douglas Gentile) из Университета штата Айова, пишет dailymail.“Ранее уже проводились различные исследования, в ходе которых выяснилось, что дети, проводящие больше времени перед экраном, гораздо чаще страдают ожирением, в отличие о тех детей, чьи родители контролируют время и телевизора и компьютера”, - добавил доктор.Более того, в результате исследований австралийских учёных выяснилось, что дети, которые львиную долю времени проводят у экрана, не только эмоционально ограничены, но и чаще всего страдают от неблагополучной ситуации в семье.