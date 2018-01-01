Глаукому можно заработать... физнагрузками

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Занятия в тренажерном зале повышают риск развития глаукомы. К такому выводу пришли специалисты Мичиганского центра здоровья глаз (США), исследуя факторы риска опасного заболевания, приводящего к слепоте."Основной причиной глаукомы является наследственность. Но дополнительное напряжение при силовых занятиях тоже вредит здоровью глаз. При интенсивных физических нагрузках повышается глазное давление, что является одним из первых признаков развития глаукомы", - говорится в сообщении.Эксперты из США отметили, что следует заботиться не только о тонусе и наращивании мышц, но и об органе зрения. Любителям тренировок, особенно с генетической предрасположенностью к глаукоме, посоветовали разумно выбирать нагрузки.Если программа занятий составлена с учетом физических возможностей организма, то, выразили уверенность специалисты, нагрузка будет целенаправленно действовать на мышцы и не затрагивать работу других органов.Глаукома - заболевание, возникающее из-за нарушения циркуляции внутриглазной жидкости, которая обеспечивает функциональность зрительного нерва, сохраняет форму глазного яблока, поставляет к внутренним структурам глаза питательные вещества.