Глаукому можно заработать... физнагрузками
"Основной причиной глаукомы является наследственность. Но дополнительное напряжение при силовых занятиях тоже вредит здоровью глаз. При интенсивных физических нагрузках повышается глазное давление, что является одним из первых признаков развития глаукомы", - говорится в сообщении.
Эксперты из США отметили, что следует заботиться не только о тонусе и наращивании мышц, но и об органе зрения. Любителям тренировок, особенно с генетической предрасположенностью к глаукоме, посоветовали разумно выбирать нагрузки.
Если программа занятий составлена с учетом физических возможностей организма, то, выразили уверенность специалисты, нагрузка будет целенаправленно действовать на мышцы и не затрагивать работу других органов.
Глаукома - заболевание, возникающее из-за нарушения циркуляции внутриглазной жидкости, которая обеспечивает функциональность зрительного нерва, сохраняет форму глазного яблока, поставляет к внутренним структурам глаза питательные вещества.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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