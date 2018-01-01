Фолиевая кислота в хлебе спасет до 300 младенцев в год

В Великобритании фолиевую кислоту будут добавлять в хлеб, чтобы сократить количество детей, рожденных с дефектами позвоночника.Правительство намерено обязать производителей хлеба добавлять в муку фолиевую кислоту, чтобы сократить количество детей рожденных с дефектами позвоночника.Министр здравоохранения Эрл Хоу накануне дал ясное указание принять данные меры после опроса, касающегося питания в стране.Составляющая фолиевой кислоты - витамин В9. Если он станет обязательным ингредиентом в хлебе, то поможет предотвратить проблемы, по меньшей мере, для 300 детей в год, которые рождаются с расщеплением позвоночника и другими врожденными дефектами.Дебаты на счет обязательного обогащения муки бушевали в течение более двух десятилетий, но в итоге верх взяло растущее давление со стороны ученых и диетологов.Эксперты говорят, что обогащение муки фолиевой кислотой – это одна из самых эффективных мер общественного здравоохранения , которые могла бы принять Великобритания.