Фолиевая кислота в хлебе спасет до 300 младенцев в год
Правительство намерено обязать производителей хлеба добавлять в муку фолиевую кислоту, чтобы сократить количество детей рожденных с дефектами позвоночника.
Министр здравоохранения Эрл Хоу накануне дал ясное указание принять данные меры после опроса, касающегося питания в стране.
Составляющая фолиевой кислоты - витамин В9. Если он станет обязательным ингредиентом в хлебе, то поможет предотвратить проблемы, по меньшей мере, для 300 детей в год, которые рождаются с расщеплением позвоночника и другими врожденными дефектами.
Дебаты на счет обязательного обогащения муки бушевали в течение более двух десятилетий, но в итоге верх взяло растущее давление со стороны ученых и диетологов.
Эксперты говорят, что обогащение муки фолиевой кислотой – это одна из самых эффективных мер общественного здравоохранения , которые могла бы принять Великобритания.
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Добавил Ivan в категорию Педиатрия
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