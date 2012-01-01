Пробиотики могут помочь при послеродовой депрессии
Исследование, проведенное в Новой Зеландии сотрудниками университетов Окленда и Отаго (University of Auckland и University of Otago), показало, что, по крайней мере, частично с проблемой можно справиться с помощью профилактического приема пробиотиков. Изначально специалисты фокусировались на влиянии приема матерями пробиотиков на вероятность развития экземы у ребенка, эффект, который пищевые добавки производят на психическое здоровье, изучался во вторую очередь.
К участию в работе пригласили 423 женщины, 14-16 недель беременности которых приходились на период исследования, продолжавшегося с 2012 по 2014 год. 212 женщин пили пробиотики, а еще 211 – плацебо. Капсулу с препаратом (или с плацебо) нужно было выпивать ежедневно с начала участия в исследовании до рождения ребенка, а если женщина кормила грудью – то до достижения ребенком возраста в шесть месяцев.
У матерей из «группы пробиотиков» существенно реже проявлялись симптомы депрессии и тревожных расстройств (в том числе в форме, требовавшей медицинского вмешательства), чем у тех, кто пил плацебо. Авторы исследования сообщили, что считают свое открытие крайне важным, так как пробиотики – доступный и потенциально эффективный вид терапии, однако перед тем, как подготовить соответствующие рекомендации, исследование необходимо повторить.
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Добавил labus в категорию Психиатрия
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