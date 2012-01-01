Пробиотики могут помочь при послеродовой депрессии

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Послеродовая депрессия – проблема, с которой сталкиваются не менее 10-15% только что родивших женщин – и это исключительно официальные данные, многие из них не обращаются к врачу. Не с кем оставить ребенка, нет времени, не хочется афишировать свое состояние – все это причины, по которым такие женщины не получают медицинскую помощь вовремя, а это влияет не только на их качество жизни, но и на качество жизни из детей.Исследование, проведенное в Новой Зеландии сотрудниками университетов Окленда и Отаго (University of Auckland и University of Otago), показало, что, по крайней мере, частично с проблемой можно справиться с помощью профилактического приема пробиотиков. Изначально специалисты фокусировались на влиянии приема матерями пробиотиков на вероятность развития экземы у ребенка, эффект, который пищевые добавки производят на психическое здоровье, изучался во вторую очередь.К участию в работе пригласили 423 женщины, 14-16 недель беременности которых приходились на период исследования, продолжавшегося с 2012 по 2014 год. 212 женщин пили пробиотики, а еще 211 – плацебо. Капсулу с препаратом (или с плацебо) нужно было выпивать ежедневно с начала участия в исследовании до рождения ребенка, а если женщина кормила грудью – то до достижения ребенком возраста в шесть месяцев.У матерей из «группы пробиотиков» существенно реже проявлялись симптомы депрессии и тревожных расстройств (в том числе в форме, требовавшей медицинского вмешательства), чем у тех, кто пил плацебо. Авторы исследования сообщили, что считают свое открытие крайне важным, так как пробиотики – доступный и потенциально эффективный вид терапии, однако перед тем, как подготовить соответствующие рекомендации, исследование необходимо повторить.