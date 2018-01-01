В России издали руководство по оказанию паллиативной помощи детям

Фонд «Детский паллиатив» издал перевод книги Эмери «По-настоящему дельное руководство по паллиативной помощи детям для врачей и медсестер во всем мире». Британский терапевт Джастин Эмери собрал в ней свой уникальный опыт помощи маленьким пациентам с терминальными диагнозами, который он собрал более чем за двадцатилетнюю практику.«Хорошее планирование паллиативной помощи детям подразумевает следующее: надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Без полной оценки и согласованного достижимого и реалистичного плана очень трудно оказывать эффективную паллиативную помощь детям», – поясняет автор.При написании этой книги Эмери предпринял попытку создать сборник практических советов, который был бы одинаково полезен как для практикующего врача в США, так и для медсестер из Боливии. Он обратил внимание, что часто медицинские работники, хоть и обладают всеми навыками и знаниями, необходимыми для оказания паллиативной помощи терминально больным детям, они нередко недостаточно уверены в своих действиях или боятся тех проблем, которые возникают, когда дети умирают.Руководство состоит из 15 разделов, в каждом из которых автор разбирает важные вопросы, касающиеся оказания паллиативной помощи: от техники проведения медицинских процедур до этических вопросов.Книга дополнена Медицинским формуляром лекарственных средств Ассоциации педиатрической паллиативной помощи, в котором собрана последняя информация о назначении и дозировании препаратов, которые используются при оказании паллиативной помощи детям.«По-настоящему дельное руководство по паллиативной помощи детям для врачей и медсестер во всем мире» доступно для скачивания на сайте фонда «Детский паллиатив», а также будет распространяться на I конференции с международным участием «Паллиативная помощь детям», организованной фондом помощи хосписам «Вера».