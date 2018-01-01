Говорят ученые: мужчинам лучше не переливать женскую кровь

Процедура переливания крови считается одной из наиболее распространенных в медицине. При подборе донорской крови учитывается группа крови и резус фактор, однако результаты исследования голландских ученых свидетельствуют о том, что важным может являться пол как донора, так и реципиента.Авторы из Медицинского центра при Лейденском университете (Leiden University Medical Center) изучили данные о здоровье 31118 реципиентов, перенесших переливание крови. Они выяснили, кто был реципиентом, а также проанализировали информацию о трехлетней выживаемости доноров.Оказалось, что мужчины, которым переливали кровь от женщин, имевших в анамнезе хотя бы одну беременность, на 13% чаще умирали в течение трех лет после процедуры, чем пациенты мужского пола, которым такая кровь не переливалась. Авторы заключили, что для мужчин более предпочтительными донорами были доноры-мужчины или женщины, которые никогда не беременели. В группу риска, входили лишь мужчины, не достигшие 50 лет.Авторы пока не предложили научно обоснованного объяснения обнаруженного ими явления, но планируют продолжить исследования в этой области. Они предполагают, что беременность вызвала некоторые изменения в работе иммунной системы женщин и потому переливание их крови могло увеличивать вероятность преждевременной смерти доноров. Впрочем, почему такая кровь оказывается «вредной» лишь для мужчин моложе 50 лет, это не объясняет.Многие ученые отнеслись к полученным результатам скептически, высказав надежду, что критерии к подбору доноров и реципиентов при переливании крови менять все же не придется. По крайней мере до того времени, пока не будут получены доказательства, что мужчинам до 50 лет действительно не стоит переливать кровь женщин, которые когда-либо были беременны. Они предположили, что влияние могли оказать какие-то другие факторы.В более ранних исследованиях, которые проводились другими учеными, подтверждений этого факта получено не было – на здоровье и продолжительность жизни рецепиентов не влияли не пол, ни возраст доноров.