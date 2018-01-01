5 малоизвестных фактов о генитальном герпесе

Распространенность генитального герпеса достаточно широка, и ежедневно за помощью к гинекологам обращаются сотни тысяч людей из разных стран мира. Однако далеко не все они имеют достаточно полную информацию о том, что собой представляет эта болезнь, и вот 5 малоизвестных фактов, касающихся генитального герпеса.Герпес можно спутать с инфекциями мочевыводящих путей. Существуют различные типы герпеса, а также разная степень тяжести этой болезни и разные ее симптомы. Если вы никогда раньше не сталкивались с генитальным герпесом, то можете легко спутать его с какими-либо инфекциями мочевыводящих путей, поскольку он также вызывает жжение при мочеиспускании и боль в области гениталий.Герпес увеличивает риск других вирусов, передающихся половым путем. Если анализы показали наличие герпеса, то лучше провериться и на другие возможные инфекции и вирусы. Дело в том, что генитальный герпес вызывает воспаление и разрушение верхнего слоя кожи, что делает более вероятным заражение ВИЧ и другими подобными недугами.С возрастом жертвы герпеса становятся менее опасными. По мере старения человек становится менее опасным для других в плане передачи герпеса. Это связано с тем, что у него значительно реже происходят обострения данного заболевания.Обострения герпеса можно предсказать. Вы можете столкнуться с небольшим количеством симптомов перед появлением характерных отметок от герпеса на коже. Среди этих симптомов зуд, покалывания и ощущение жжения.Презервативы не снижают риск передачи герпеса слишком сильно. Согласно исследованию, опубликованному Archives of Internal Medicine, постоянное использование презервативов может снизить риск передачи герпеса только на 30%. К тому же, увы, немногие знают о том, как правильно использовать презервативы, и насколько часто они рвутся.