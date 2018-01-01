9 продуктов, повышающих уровень мелатонина, которые поспособствуют здоровому сну

Мелатонин — это гормон, который естественным образом выделяется нашим организмом и чьи функции являются определяющими для нашего физического и психического благополучия. Он тесно связан с контролем циркадных ритмов — наших биологических часов, и, таким образом, помогает нам лучше спать.Помимо всего прочего, это вещество участвует в нейроэндокринных, нейрофизиологических и иммунных процессах, которые необходимы для выполнения многих жизненно важных задач организма.Однако его производство происходит только ночью и, если что-то препятствует этому, человек испытывает трудности со сном и полноценным отдыхом.Поэтому, чтобы лучше спать, стоит задуматься о других источниках его получения, например, через некоторые продукты, которые содержат вещества, способствующие выработке этого гормона в достаточном количестве.Специалисты подробно рассказали о 9 лучших продуктах, повышающих уровень мелатонина, чтобы вы добавили их в свой рацион при наличии проблем со сном.Лук — это овощ, богатый необходимыми питательными веществами, которые способствуют улучшению производства мелатонина.Он содержит витамины, минералы и аминокислоты, которые помогают в регуляции циркадных ритмов.Регулярное употребление лука способствует выведению токсинов из организма, а также снимает отеки и помогает бороться с задержкой жидкости.Спаржа рекомендуется в качестве естественного средства против бессонницы, поскольку она содержит аминокислоты, такие как триптофан.Это вещество помогает увеличить секрецию мелатонина в течение ночи и, следовательно, является ключом к улучшению качества сна.С другой стороны, стоит упомянуть, что спаржа также является источником витамина С, фолиевой кислоты и других веществ, необходимых для укрепления нашего иммуннитета.Кроме того, благодаря содержанию волокон клетчатки, эти зеленые побеги улучшают моторику кишечника и предотвращают появление запоров.Съесть банан перед сном это одно из дстарейших средств для лечения бессонницы.Этот плод содержит мелатонин, то есть вещество, которое «настраивает» наше тело на хороший сон.Он также является источником триптофана и основных минералов, которые, к тому же, помогают предотвратить ночные мышечные судороги.Вишня также является одним из продуктов, рекомендованных для улучшения качества сна.Она обеспечивает нас витаминами А, С и Е, антиоксидантные эффекты которых уменьшают негативные последствия окислительного стресса.Вишня и черешня являются естественным источником мелатонина, а также содержат минералы, которые способствуют расслаблению мышц.Грецкие и другие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, эту разновидность полезного жира, который борется с воспалением, «плохим» холестерином и другими проблемами, связанными с сердечно-сосудистым здоровьем.Они так же содержат небольшое количество мелатонина и аминокислот, которые вместе улучшают качество нашего сна.Однако, не стоит забывать, что орехи являются крайне калорийной пищей, поэтому стоит есть их в разумных количествах.Корень имбиря — это специя, славящаяся своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Поэтому этот корень идеально подходит для минимизации негативного эффекта от воздействия свободных радикалов.Его натуральные масла, в том числе гингерол, защищают клетки от токсинов и вредных веществ окружающей среды.Кроме того, его потребление способствует увеличению количества мелатонина и, действуя как расслабляющее средство, помогает бороться с бессонницей.Бурый рис является источником углеводов и натуральных волокон, которые помогают разогнать метаболизм и ускорить потерю веса, если вы на диете.Эта пища представляет собой важный источник витаминов B-комплекса, идеально подходит для защиты мышц, сердечно-сосудистой системы и мозга.Употребление бурого риса, особенно на обед и ужин, позволяет восполнить дефицит мелатонина в рационе и, следовательно, помогает лучше спать.Овес содержит всевозможные питательные вещества, которые приносят пользу нашему организму.Это один из наиболее полезных зерновых, он обеспечивает нас триптофаном и аминокислотами, которые помогает стимулировать производство мелатонина.Среди его преимуществ также стоит отметить следующие:- Помогает улучшить пищеварение.- Защищает сердечно-сосудистую систему.- Помогает контролировать беспокойство.- Улучшает работу центральной нервной системы.- Помогает поддерживать здоровый вес.Ананас содержит необходимые ферменты и минералы, которые помогают регулировать циркадные ритмы для оптимального и восстанавливающего силы сна.Этот фрукт рекомендуется для улучшения пищеварение, а также он способствует сбалансированности уровня серотонина и мелатонина, веществ, участвующих в расслаблении тела для полноценного сна.Эти продукты присутствуют в вашем рационе? Теперь, когда вы знаете, насколько они полезны для того, чтобы хорошо спать, стоит есть их гораздо чаще.