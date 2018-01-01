Медики объяснили, зачем осенью нужно налегать на квашеную капусту

По словам ученых, в холодное время года нужно налегать на продукты, которые прошли через процесс брожения.Многими квашеная капуста недооценивается, поэтому ее не кушают в таком же количестве, как свежие овощи, а зря. Квашеная капуста и другие соленья обладают широким перечнем полезных свойств, но самое главное - это их способность укреплять иммунитет.Британские ученые настоятельно рекомендуют осенью, когда начинается сезон простуд и вирусных заболеваний, налегать на квашеную капусту. Все дело в том, что в процессе брожения капуста насыщает полезными бактериями, которые вместе с ней попадают в кишечник. А, как известно, подавляющее большинство иммунных клеток находится в пищеварительном тракте. Таким образом, полезные бактерии из квашеной капусты будут поддерживать клетки иммунитета и заодно усиливать защитную функцию организма.Ученых из Великобритании поддерживают и испанские медики, которые специально проводили исследование с квашеной капустой и пришли к выводу, что как только кишечник остается без дополнительных полезных бактерий уровень иммунных клеток резко снижается и наоборот - когда в главный орган ЖКТ попадает продукт, обогащенный необходимыми бактериями, наблюдается рост маркеров иммунной системы.Получается, что при помощи квашеной капусты можно быстро и надежно укрепить иммунитет, защитив себя от сезонных заболеваний.- устраняет похмельный синдром;- снижает уровень холестерина в крови;- очищает сосуды и стабилизирует артериальное давление;- тонизирует и придает сил;- активизирует работу мозговых центров;- подтягивает кожу, если использовать ее наружно в качестве маски;- уничтожает злокачественные клетки и препятствует развитию онкологических заболеваний, так как обладает антиканцерогенным свойством;- улучшает обмен веществ и помогает эффективно сбрасывать лишние килограммы;- укрепляет сердечную мышцу.Как видите, квашеная капуста является супер-полезным продуктом, поэтому стоит включить ее в рацион питания и приносить максимум пользы своему здоровью каждый день.