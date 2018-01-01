ТОП-3 фразы, которые должна знать каждая девочка

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Вы когда-нибудь обращали внимание, как разговаривают мужчина и женщина? Он обычно говорит и, если считает нужным, перебивает. Она вежливо слушает. Писательница Сорайя Чемали уверена – именно эта привычная манера общения мешает женщинам добиваться финансового и личного успеха.В пятом классе я выиграла приз – «Самая вежливая девочка школы». А мой брат в то же время просто считался клоуном класса. «Юная леди» и «сорванец» – типичные роли в обществе для девочки и мальчика.Так происходит во всем мире – дочерей принято воспитывать строже, чем сыновей. Их с раннего детства приучают уступать место, слушать внимательно, не ругаться и не перебивать. От мальчиков подобной покладистости никто не ожидает. Девочек учат быть покорными, а мальчиков – доминировать.Уже взрослой я постоянно сталкиваюсь с тем, что мужчины меня перебивают. Из любопытства даже взялась письменно фиксировать все подобные случаи – и удивилась, насколько часто это происходит. Особенно бросается в глаза, как часто меня перебивают, когда вокруг находятся другие мужчины.Эта раздражающая тенденция идет рука об руку с другой – мужчины, которые не смотрят в глаза. Например, официант в ресторане обращается только к мужчине за столом и игнорирует его спутницу. Недавно в компании из пяти человек, где я была единственной женщиной, один из мужчин просто притворился, что меня среди них нет.Два этих способа доминировать в беседе, как правило, сочетаются с еще одним. Женщина говорит ясно и во всеуслышание, но ее, кажется, никто не слышит – зато спустя пару минут, когда ту же мысль повторяет мужчина, его слушают с полным вниманием. А затем выражают одобрение или начинают спорить.В одной из социальных сетей мне попалась такая картинка: женщина и пять мужчин сидят за круглым столом. Подпись под картинкой гласит: «Это прекрасное предложение, мисс Триггс. Может быть, один из присутствующих здесь мужчин захочет его сделать». Не думаю, что есть хотя бы одна женщина, которая не оказывалась в похожей ситуации.Привычка перебивать и толкать длинные речи часто наблюдается у тех, чей социальный статус выше. Например, мужчины-врачи всегда перебивают пациентов – женщина-врач нечасто себя так ведет. Зато пациенты не стесняются перебивать ее.То же можно сказать о работниках офисов. Руководителей мужчин редко перебивают их сотрудники, тем более – женщины. А вот начальниц постоянно перебивают их подчиненные мужского пола.У этой манеры вести разговор с женщинами есть даже особый термин – mansplaining (англ. «говорить снисходительно, учить жизни»).Несколько лет назад известный госдеятель США Ларри Саммерс сделал провокационное заявление: «Женщины не могут заниматься математикой». В ответ ученый Бен Баррес публично рассказал в статье о своем опыте работы в научном сообществе – сначала в качестве женщины, а позднее, после операции по изменению пола, – мужчины.Барбара Баррес была студенткой Массачусетского технологического института. Решив особо сложную математическую задачу, она услышала от одного из профессоров: «Наверняка твой бойфренд решил ее за тебя». Несколько лет спустя, уже став мужчиной, Бен выступил в профессиональном сообществе с научной речью. Публика очень хорошо его приняла, и он услышал, как один из слушателей сказал другому: «Его научная работа гораздо лучше, чем у его сестры».В заключение Баррес признался, что главным преимуществом мужского пола для него стала возможность «закончить целое предложение без того, чтобы меня перебил мужчина».Нетрудно понять, почему так много мужчин склонны считать себя гениями, чьи слова имеют гораздо больше прав на существование, чем мнение женщины. Это начинается в детстве и никогда не заканчивается. Родители перебивают мальчиков в два раза реже, чем девочек. И меньше следят, чтобы те соблюдали правила вежливости.Повзрослев, эти мальчики превращаются в мужчин, которые говорят дольше и больше, чем женщины – в школьных классах, офисах, госучреждениях, в СМИ, не говоря уже о религиозных организациях.Женская речь не вызывает такого доверия, в глазах общества ей часто недостает авторитетности. По данным статистики, когда в компании собирается группа для решения рабочей проблемы, мужчины говорят на 75% больше, чем женщины.Вот почему, делают вывод исследователи, «иметь место за столом не то же самое, что иметь голос за столом». Кстати, часто это негативно сказывается на итоговом решении.Даже на телевидении мужчины чаще перебивают своих коллег прекрасного пола и занимают вдвое больше экранного времени. То же повторяется онлайн – например, в твиттере люди репостят мужчин в два раза чаще, чем женщин.В итоге взрослым женщинам, чтобы достичь успеха, научиться вести переговоры или хотя бы потребовать более высокой оплаты, приходится прилагать немало усилий – ведь им нужно забыть выученные в детстве нормы и освоить мужскую манеру вести беседу.Молодые мамы часто спрашивают меня, чему стоит учить дочерей и что они сами, взрослые женщины, могут сделать, чтобы постоять за себя, обрести уверенность в своем голосе и взгляде на жизнь. Я всем отвечаю одинаково – практикуйтесь говорить эти слова каждый день:- «Не перебивай меня».- «Я только что это сказала».- «Не надо объяснений».Думаю, эти три фразы могут принести пользу и девочкам, и мальчикам. И взрослым.