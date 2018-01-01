Ученые: жареная пища не всегда приводит к ожирению
Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием 16 тысяч добровольцев (9623 женщины и 6379 мужчин).
Результаты исследования показали, что взаимосвязь потребления человеком жареной пищи с ожирением может проявляться только в том случае, если индивид сам по себе предрасположен к ожирению.
Ученые установили, что здоровые люди, употребляющие жареные продукты в умеренных количествах, не начинают страдать ожирением.
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