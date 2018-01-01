Гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить

Гомеопатические препараты по своему действию не отличаются от плацебо и могут даже навредить. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Национального совета по здоровью и медицинским исследованиям Австралии (NHMRC), опубликованные в отчете NHMRC.Врачи-гомеопаты заявляют, что их препараты помогают от широкого спектра заболеваний — начиная от простой простуды и заканчивая онкологией.Ученые проверили воздействие гомеопатических препаратов на состояние больных, страдающих астмой, артритом, нарушениями сна, простудой и гриппом, синдромом хронической усталости, экземой, холерой, ожогами, малярией и героиновой зависимостью. Гомеопатия не показала эффективности ни в одном случае."Тщательно разработанные исследования с достаточным количеством участников показали, что гомеопатия — не больше чем плацебо", — отметили авторы исследования.Президент Медицинской ассоциации Австралии доктор Ричард Чунг заявил, что гомеопатия не только не эффективна, но и опасна для здоровья."Люди, которые вместо конвенциональной медицины выбирают гомеопатию, подвергают свое здоровье существенному риску. В этом случае пациент отказывается принимать или принимает с опозданием те лекарства, эффективность и безопасность которых доказана", — сообщается в отчете.