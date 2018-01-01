Гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить
Врачи-гомеопаты заявляют, что их препараты помогают от широкого спектра заболеваний — начиная от простой простуды и заканчивая онкологией.
Ученые проверили воздействие гомеопатических препаратов на состояние больных, страдающих астмой, артритом, нарушениями сна, простудой и гриппом, синдромом хронической усталости, экземой, холерой, ожогами, малярией и героиновой зависимостью. Гомеопатия не показала эффективности ни в одном случае.
"Тщательно разработанные исследования с достаточным количеством участников показали, что гомеопатия — не больше чем плацебо", — отметили авторы исследования.
Президент Медицинской ассоциации Австралии доктор Ричард Чунг заявил, что гомеопатия не только не эффективна, но и опасна для здоровья.
"Люди, которые вместо конвенциональной медицины выбирают гомеопатию, подвергают свое здоровье существенному риску. В этом случае пациент отказывается принимать или принимает с опозданием те лекарства, эффективность и безопасность которых доказана", — сообщается в отчете.
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