Мойдодыр рекомендует: мытьё рук избавляет от стресса

Ни для кого не секрет, что водные процедуры успокаивают и укрепляют нервную систему, а на море так вообще можно смотреть часами.Не так давно учёные из Германии решили проверить, оказывает ли какое-либо влияние на человека такая, казалось бы, рутинная процедура, как мытьё рук.Результаты исследования удивили экспертов, но обо всём по порядку.Само исследование заключалось в том, что испытуемым предложили решить непростую для них задачу. После провала, состояние всех участников исследования было крайне подавленным, но половину из них отправили помыть руки.После небольшого перерыва, испытуемые вновь принялись за решение поставленной задачи, и те, кто помыл руки, вели себя значительно бодрее и увереннее, в то время, как вторая половина участников в принципе не проявила никакого желания повторить попытку решить задачу.Таким образом, исследователи выяснили тот факт, что простое мытьё рук очищает не только сами руки, но и очищает от отвлекающих мыслей и накопившегося за день негатива.