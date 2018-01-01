Спортсменки и худеющие женщины могут иметь сниженное либидо

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Университет Северной Каролины выяснил: интенсивные физические нагрузки снижают женское либидо. Наблюдения показали, что представительницы прекрасного пола, регулярно занимающиеся в спортзале, реже испытывают сексуальное влечение.Было установлено, что у женщин нарушается работа гипофиза именно из-за стремления сбросить вес в спортзале. Ведь для нормальной работы репродуктивной системы женскому организму требуется иметь определенный процент жировой ткани. В условиях резкого сокращения жировой прослойки организм начинает вырабатывать меньше тестостерона и эстрогена, которые напрямую связаны с показателями женского либидо.Кстати, для некоторых людей шопинг приятнее секса. Это выяснила компания по разработке нейрокомпьютерных интерфейсов MyndPlay. Специалисты заявляют: совершающих покупки людей можно разделить на две категории. К первой относятся "вдохновленные покупатели", которые стараются покупать вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторая группа - это люди, которые ходят в магазины только для того, чтобы соответствовать окружению и следовать моде.Ученые исследовали мозговую активность, и она показала: 84% покупателей из первой группы получают во время шоппинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях. А вот у второй группы наблюдался обратный эффект - шопинг вызывал умственное утомление и физическую усталость.