Фанаты тренировок находятся в смертельной опасности

Если человек тренируется минимум 7,5 часа в неделю, у него значительно повышен риск развития болезни сердца, пишет The Daily Mail со ссылкой на открытие Университета Иллинойса. Правда, этот вывод относится только к лицам европеоидного типа. Ученые наблюдали за состоянием здоровья и тренировками группы добровольцев на протяжении 25 лет. Оказалось, у белых добровольцев на 86% чаще к среднему возрасту скапливались опасные отложения в сосудах. Афроамериканцам это не грозило.Видимо, интенсивные тренировки являются сильным стрессом для сосудов, что провоцирует активное отложение кальция в них. Это лишает сосуды эластичности. Известно, что в рамках исследования добровольцев разбили на три группы в зависимости от показателей физической активности.Первая группа тренировалась менее 150 минут в неделю, вторая - 150 минут в неделю, третья группа занималась более 450 минут в неделю. В целом третья группа к наступлению среднего возраста чаще сталкивалась с кальцификацией артерий. Когда же добровольцев разделили по этнической принадлежности и полу, оказалось, белые мужчины больше всех рисковали здоровьем сердца и сосудов. У них отложения кальция регистрировались на 86% чаще.