Фанаты тренировок находятся в смертельной опасности
Видимо, интенсивные тренировки являются сильным стрессом для сосудов, что провоцирует активное отложение кальция в них. Это лишает сосуды эластичности. Известно, что в рамках исследования добровольцев разбили на три группы в зависимости от показателей физической активности.
Первая группа тренировалась менее 150 минут в неделю, вторая - 150 минут в неделю, третья группа занималась более 450 минут в неделю. В целом третья группа к наступлению среднего возраста чаще сталкивалась с кальцификацией артерий. Когда же добровольцев разделили по этнической принадлежности и полу, оказалось, белые мужчины больше всех рисковали здоровьем сердца и сосудов. У них отложения кальция регистрировались на 86% чаще.
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