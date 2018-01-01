Ученые рассказали, как выхлопные газы вредят детям в утробе матери

Исследования ученых из Университета Хассельта в Бельгии показывают, что выхлопные газы начинают вредить детям, когда они еще находятся в утробе матери. Эксперты обнаружили, что у беременных женщин, подвергшихся воздействию выбросов выхлопных газов, с большей вероятностью родятся дети, имеющие поврежденную ДНК. Согласно полученным данным, дети, подвергшиеся воздействию загрязненного воздуха в утробе матери, имели больший «биологический возраст», когда только родились.В ходе испытаний исследователи отслеживали 640 беременных женщин, оценивая воздействие загрязняющих частиц PM2.5 на детей. После рождения у младенцев были взяты образцы крови из плаценты и пуповины. Ученые рассмотрели теломеры – крошечные «колпачки» на концах нитей ДНК, которые защищают хромосомы от повреждения. Было установлено, что младенцы, чьи матери были подвержены большему воздействию выхлопных газов, имели более короткие и более изношенные теломеры, которые, по мнению специалистов, являются оценкой биологического возраста. По словам медиков, признаки повреждения хромосом были связаны с потенциально более короткой продолжительностью жизни.Эксперты также выявили, что воздействие загрязняющих частиц во втором триместре беременности – между четвертым и шестым месяцами беременности, когда плод растет наиболее быстрыми темпами – оказало наибольшее негативное влияние на здоровье ребенка.