Джоггинг - бег за преждевременной смертью

Интенсивный и длительный бег приводит к износу опорно-двигательного аппарата, нарушения работы сердца и к сокращению продолжительности жизни

К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского Института сердечно-сосудистых заболевания (Пенсильвания, США).

В ходе исследования обследовали почти 4000 мужчин и женщин, занимающихся бегом, средний возраст которых составил 46 лет. Примерно 70% из них бегали более 20 километров в неделю.

Дополнительные исследования показали, что те, кто часто или много бегает, имеют продолжительность жизни не больше, чем люди, которые совсем не занимаются одним видом спорта и ведут сидячий образ жизни.

Ученые советуют бегать не более 3-х часов в неделю. Это максимальная продолжительность бега, после которой начинается повышаться риск ранней смерти.
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Добавил stefan в категорию Разное

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