Джоггинг - бег за преждевременной смертью

Интенсивный и длительный бег приводит к износу опорно-двигательного аппарата, нарушения работы сердца и к сокращению продолжительности жизниК такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского Института сердечно-сосудистых заболевания (Пенсильвания, США).В ходе исследования обследовали почти 4000 мужчин и женщин, занимающихся бегом, средний возраст которых составил 46 лет. Примерно 70% из них бегали более 20 километров в неделю.Дополнительные исследования показали, что те, кто часто или много бегает, имеют продолжительность жизни не больше, чем люди, которые совсем не занимаются одним видом спорта и ведут сидячий образ жизни.Ученые советуют бегать не более 3-х часов в неделю. Это максимальная продолжительность бега, после которой начинается повышаться риск ранней смерти.