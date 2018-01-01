Создана диета на основе хамона и вина

Испанский врач Рубен Браво разработал новую диету, основанную на испанском хамоне и красном вине.По словам эксперта в области питания европейского медицинского Института по изучению и профилактике ожирения, придерживаясь данной системы питания, можно скинуть от 4 до 6 кг за месяц в зависимости от конституции тела, пола и физической активности.Главное условие заключается в разнообразном меню и постоянном употреблении перечисленных выше продуктов, сообщает Espanarusa.Идея создания “иберийского” режима питания пришла после понимания того, что людям необходима “знакомая” диета, на которой они не чувствовали бы себя ограниченными в привычных продуктах.Помимо превосходных вкусовых качеств, хамон и вино обладают также множеством полезных свойств.“Они оказывают благотворное воздействие на сердце и являются профилактическими средствами против ряда заболеваний” - рассказывает создатель диеты.Интересен тот факт, что в среднем испанец употребляет 3,2 кг хамона и 21 л вина в год. На диете ему не придется отказываться от любимой трапезы, разве что немного подкорректировать ее.