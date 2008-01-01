Все ли мы знаем о здоровье?

Вспомним слова великого польского сатирика и философа Станислава Ежи Леца: "В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле" и разберемся с устоявшимися представлениями человека о здоровье. Безопасна ли стерильная чистота в доме, не вреден ли человеку спорт, и сколько, в конце концов должен длиться здоровый сон?Идеальнаz чистота в доме – мечта каждой хозяйки. В погоне за идеальной и стерильностью люди покупают горы чистящих средств. Однако нельзя забывать, что содержащиеся в них химические вещества вызывают отеки слизистой, раздражение и зуд кожи, резь в глазах и другие аллергические реакции. Ученые доказали: аллергия чаще других встречается у жителей развитых стран. И виновата в этом не только реакция на многочисленные химические средства. Выяснилось, что чем меньше человек, особенно ребенок, контактирует с микробами, тем слабее становится его иммунитет.Громкий лозунг "спорт - это жизнь" ученые поставили под сомнение. И быстро выяснили, что не только спорт высших достижений, но и просто чрезмерные занятия физкультурой спортом вовсе не полезны для здоровья, как принято было считать. Страсть к постоянным физическим нагрузкам, утверждает современная наука, похожа на зависимость от компьютерных игр или шопинга. Современное стремление к совершенствованию собственного тела пошло, как принято счимтать, от Арнольд Шварценеггера, завоевавшего в 1970-м титул "Мистер Олимпия". Сегодня у многих – это уже мания. Однако психологи находят в чрезмерных занятиях фитнесом и т.п. – явное сходство с пагубными и вредными привычками.Многие люди после тяжелой трудовой недели мечтают, как следует отдохнуть, выспаться и восстановить силы. Таким средством восстановления согласно устоявшемуся мнению может стать здоровый и длительный сон. Недостаток сна, "недосып", действительно, негативно влияет на состояние человека. Исследования, проведенные в 2008 году американскими учеными, показали, сколько на самом деле должен длиться здоровый сон. Благодаря экспериментам, в которых участвовали астие около миллиона человек от 30 до 100 лет, ученые пришли к выводу о прямой зависимости продолжительности жизни от количества часов сна в день. Однако результат оказался несколько неожиданным: те, кто спал менее 4-х или более 8-ми часов всутки, умирали значительно чаще, чем те, кто отводил сну 6-7 часов.