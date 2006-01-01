При возникновении боли в горле не нужно сразу бежать к доктору

Более 12-ти миллионов человек в год обращаются к врачу с жалобами на боль в горле. Обычно виновником этого является обычная простуда. На самом деле, риск заболеть ангиной является достаточно низким для взрослых людей, и врачи могут даже не направить Вас на тестирование, поставив диагноз основываясь на озвученных Вами симптомах. Это может вызвать справедливый вопрос: зачем пациент провёл несколько часов в очереди, ожидая приёма, и почему он должен оплатить счёт за обсуживание врача, если тот даже не дал направление на анализы.Вы легко сами можете поставить себе диагноз. Заболело горло? Узнайте, не циркулирует ли в Вашем районе острый фарингит. Если да, то вполне вероятно, что и Вы поймали его.Исследователи обратились к медкартам более чем 70 000 человек, направленных на стрептококковую проверку в шести штатах, в период между 2006 и 2008 годами. Сначала они определяли возможность заражения стрептококком исходя из занесённых в карту жалоб пациента, а затем сверяли свои данные с результатами компьютерного тестирования. В результате оказалось, что менее 10% обратившихся действительно имели ангину или фарингит, у остальных была банальная простуда.Конечно, метод не идеален: 8 500 случаев стрептококка были пропущены «самостоятельной диагностикой», но учёные говорят, что это вряд ли может привести к долговременным повреждениям, так как сохраняющиеся боли в конечном итоге направят пациентов к врачу. Также они отметили, что экспресс-тесты на стрептококк, которые используют врачи, также могут пропустить случаи инфицирования.Трудно сказать, кто нуждается в прохождении стрептококкового теста на основе одних симптомов, предупредил доктор Крис Ван Бенеден. Но ясно одно: врачи должны быть уверены, что это стрептококк, прежде чем выписывать антибиотики, ведь по данным последнего исследования, 60% взрослых пациентов, которые обращались к врачу с болью в горле, получили рецепт на приобретение антибиотиков совершенно в этом не нуждаясь. Ненужное использование антибиотиков может вызвать развитие лекарственно-устойчивых микробов.Для пациентов старше 15-ти лет совсем несложно самостоятельно выявить заболевание. В то время как кашель и насморк наболее типичные симптомы простуды, стрептококк вызывает лихорадку, увеличение лимфатических узлов, отёк и нагноение на миндалинах при полном отсутствии кашля. Прежде чем обращаться за помощью к врачу проведите дома этот небольшой тест, и Вы сэкономите время, деньги, и не подхватите в больнице настоящую инфекцию.