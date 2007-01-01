Препараты для лечения рака могут тестироваться на домашних собаках

Теперь собаки могут по праву считаться лучшими друзьями человека, так как ученые планируют использовать собак для тестирования новых препаратов для лечения рака.

«Физиологические сходство между собаками и людьми может позволить домашним собакам участвовать в испытаниях в качестве полезных моделей для изучения новых лекарства от рака, – сказал профессор Тимоти Фэн из Университета штата Иллинойс. – Некоторые моменты делают домашних собак привлекательными предметами для таких исследований. Собаки имеют схожую тенденцию к развитию рака, как и люди».

Отмечается, что лабораторные раковые заболевания, искусственным образом вызванные у мышей, не могут имитировать естественный процесс развития рака у людей. Так как формирование рака у мышей происходит искусственно, оно очень ускоряется, в результате чего весьма сложно наблюдать естественную реакцию иммунной системы на болезнь. Таким образом, данная модель имеет некоторые ограничения. Но если какой-то препарат даст положительные результаты у собак, с большой уверенностью можно сказать, что полученные выводы можно перенести и на людей, считают ученые.

Некоторые исследования уже начали использовать собак, чтобы проверить новые методы лечения рака. Так, начиная с 2007 года, например, проводится тестирование противоракового препарата под названием PAC-1 у собак с лимфомой и остеосаркомой.
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