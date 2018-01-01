8 ошибочных диагнозов, которые мы часто ставим себе сами

Проверьте, какие болезни вы себе приписываете – эксперты рассказали о 8 ошибочных диагнозах, которые вы ставите сами себе.Имеете в виду: сильную головную боль.Всего насчитывается более 400 видов головной боли. Почти все они связаны с органическими нарушениями — опухолями или сосудистыми патологиями. Но здоровый человек обычно сталкивается всего с двумя: головной болью напряжения и мигренью.«Принято считать, что головная боль всегда с чем-то связана, например, давлением или ишемией. Это наследие прошлого века. Оказалось, что для появления боли достаточно плохой новости, физического перенапряжения, переутомления или негативного мышления. Все это может привести к физиологическим изменениям и запустить механизмы стресса. Как следствие, повышается чувствительность восприятия болевых сигналов», — так описывает головную боль напряжения невролог, профессор Алексей Данилов.Мигрень — отдельная тема. В отличие от головной боли напряжения, она может появиться на фоне физического благополучия и душевного равновесия.«Мигрень — это не только головная боль, но и ряд сопровождающих симптомов: тошнота, рвота, светобоязнь. Как правило, мигрень усиливается от различных звуков, яркого света, физической или умственной деятельности», — отмечает Алексей Данилов.Пациент с головной болью напряжения может прогуляться и почувствовать облегчение.С мигренью этот номер не пройдет. Иными словами, нужно испытать мигрень хотя бы единожды, чтобы никогда не путать ее с головной болью напряжения.Имеете в виду: продолжительное плохое настроение, грусть, беспричинную тоску.Депрессия — это болезнь. Следовательно, поставить диагноз может только врач. Ваши догадки и умозаключения так и останутся догадками, пока их не подтвердит обследование психиатра.Количество пациентов в депрессией велико, но многие не знают, что больны, потому что депрессия скрытая или латентная, отмечает Валерий Шорин, психолог, доктор медицинских наук.Эмоциональное и душевное здоровье напрямую отражается на здоровье телесном. Пациенты со скрытой депрессией часто имеют набор хронических болезней, помочь с которыми не может ни один врач. Поэтому не плохое настроение, а слишком частые простуды и головные боли — повод заподозрить у себя депрессию.Имеете в виду: выпил столько, что начался психоз.Немногие знают, но чтобы напиться до белой горячки, нужно... перестать пить — побыть «в завязке» день или два. На фоне отмены у пьющего человека могут появляться тактильные, звуковые и зрительные галлюцинации (те самые «зеленые черти» из анекдотов). До 39 градусов может подняться температура.Однако человек при этом не краснеет, а сохраняет обычный цвет лица. Этим можно объяснить столь необычное название. Медики же именуют это состояние «алкогольный делирий».«Чаще всего мы наблюдаем алкогольный делирий уже на поздних стадиях алкоголизма, когда люди самостоятельно пытаются отказаться от алкоголя или их заставляют родственники», — дополняет описание нарколог Елена Шарова.Имеете в виду: диагноз, которым объясняются любые состояния: от головной боли до аноргазмии.Как и остеохондроз, очень спорный диагноз, характерный лишь для отечественной медицины. ВСД — обтекаемое название для любых проблем с «нервами» и «сосудами». Как правило, ставится пациентам, которые не удовлетворены отсылками к психосоматике и желают услышать более конкретный диагноз.Имеете в виду: боль в спине.«Остеохондроз — дистрофическое заболевание суставного хряща и подлежащей костной ткани. Ранее этим термином обозначали большую группу костно-суставных заболеваний. С современных позиций... термином „остеохондроз“ обозначают только дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, в первую очередь межпозвонковых дисков, сопровождающееся их деформацией, уменьшением высоты, расслоением», — говорится в Большой медицинской энциклопедии.Иными словами, остеохондроз — это достаточно серьезная ситуация, часто требующая операции, а не любая боль в спине, как принято считать.«При изменениях в межпозвонковых дисках не всегда нужна операция. Но и не всегда можно обойтись консервативными методами лечения. Надо в отдельности смотреть каждый случай. Поэтому лечение спины часто превращается в поле для спекуляций», — считает Александр Аганесов, хирург, доктор медицинских наук.«В любом случае следует всегда заботиться о мышечном корсете, укреплять его. Например, плаванием», — добавляет врач.Имеете в виду: острую боль в пояснице.Сегодня ревматизм никакого отношения к спине не имеет. Это в 19 веке боль в спине связывали с воспалением мышц и именовали мышечным ревматизмом. Связь так и не была доказана, но понятие укоренилось в массах.Сейчас «ревматизм» можно услышать разве что от кардиологов, но никак не от вертебрологов или терапевтов.«Ревматизм — это инфекционно-аллергическая болезнь с поражением суставов, сердечно-сосудистой системы, обычно сопровождающаяся острыми болями», — гласит словарь Ожегова.Имеете в виду: забывчивость.: Такой болезни не существует. Есть много однокоренных диагнозов, связанных с разрастанием тканей.Например, атеросклероз — заболевание артерий, возникающее из-за нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина на стенках сосудов. Но этот процесс, характерный для пожилого возраста, никак не связан с ухудшением памяти.Имеете в виду: подавленное настроение/ плохое самочувствие из-за дефицита витаминов в холодное время года.Настоящий авитаминоз — это патологическое состояние, возникающее при остро выраженном дефиците определенного витамина (моноавитаминоз) или витаминов (полиавитаминоз).«Остро выраженное» — это выпадающие зубы и волосы. От авитаминоза умирали первые покорители Севера и жители Африканского континента. От плохого настроения еще никто не умирал.Другое дело — необходимо отличать просто тоску от серьезного заболевания.