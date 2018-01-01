Ученые объяснили, почему люди любят целоваться

Обнародовано соответствующее исследование.За каждые 10 секунд поцелуя мы обмениваемся друг с другом около 80 млн бактерий. Пугающе, правда? К счастью, большинство из этих бактерий совершенно безвредны и удовольствие, которое мы получаем, того стоит.Во-первых, поцелуи поднимают настроение. На губах есть множество рецепторов, что делает их очень чувствительными. Вместе с кончиками пальцев здесь наибольшая их концентрация. Когда вы наслаждаетесь поцелуем, рецепторы передают сигнал в мозг и тот производит дофамин. Этот гормон удовольствия заставляет вас продолжать это занятие.Кроме того, в организме вырабатываются эндорфины — естественное обезболивающее, которое усиливает чувство удовлетворения. Если поцелуй действительно хороший, мозг также может производить окситоцин. Это гормон любви, который усиливает привлекательность и привязанность к другому человеку.Во-вторых, поцелуи помогают выбрать наиболее подходящего для вас партнера. У людей не сильно развиты навыки обоняния, поэтому поцелуй дает возможность оценить запах и вкус другого человека, а также то, насколько вы похожи на биохимическом уровне.Кстати, отношение к поцелуям у мужчин и женщин разные. Психологи провели исследование, результаты которого показали, что женщины уделяют им больше внимания и настаивают на поцелуях до секса. Мужчины же больше склонны к сексу без поцелуев и не сильно переживают, хорошо их партнерша целуется или нет.