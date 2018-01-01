Варенье спасет от рака

В таких сладостях, как варенье и желе, содержится измененная форма пектина - растительного волокна, которое часто встречается в овощах и фруктах. Лабораторное исследование, проведенное учеными из Института исследования питания, показало, что пектин в этой форме способен сдерживать развитие раковой опухоли на любой стадии.Профессор Век Морис, руководитель исследовательской группы, отметил, что при обработке фруктов, которая применяется на данный момент в пищевой индустрии, большая часть пектина выделяется именно в полезной форме.О том, что пищевые добавки с пектином якобы очищают организм от шлаков и защищают от рака уже давно говорят, а прошлогоднее исследование, опубликованное в журнале Glycobiology, показало, что пектин способен останавливать развитие раковой опухоли простаты. Ученые Университета штата Джорджия открыли, что клетки рака простаты после обработки пектином осуществляли "клеточное самоубийство": до 40% их уничтожилось в результате апоптоза. Другие исследования принуждают предположить эффективность пектина против рака легких и прямой кишки. Ежедневно в мире изготовляется до 35 тысяч тонн пектина.