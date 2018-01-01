Натуральный йогурт спасет от рака

Регулярное употребление натурального йогурта уменьшает риск развития раковых заболеваний. К таким выводам пришли шведские ученые. В исследовании, проведенном в Институте Каролинска в Стокгольме, приняли участие 82 тыс. мужчин и женщин.Они регулярно сообщали ученым о том, как они питаются. Кроме того, у всех участников эксперимента брали анализы на определение онкологических маркеров. По истечении 9 лет исследования участников эксперимента вновь подвергли медицинскому обследованию, в которое входила и диагностика онкозаболеваний. При этом у 485 участников, в том числе у 76 женщин и у 409 мужчин, был обнаружен рак мочевого пузыря.Ученые проанализировали влияние питания на вероятность возникновения этого вида рака и обнаружили, что единственный продукт, значительно снижающий риск возникновения опухолей мочевого пузыря — это натуральный йогурт. Учёные считают, что дело в полезных бактериях, которые содержатся в йогуртах, но отсутствуют в других молочных продуктах.