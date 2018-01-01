Правительство обещает престарелым людям комфортное жилье

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Министерство труда и Министерство строительства в ближайшие два месяца планируют работать над проектами новых геронтологических центров, в которых могло бы проживать небольшое количество пенсионеров. Потребность в таких домах достаточно велика – население стареет, и если по официальным данным переезда в дом престарелых ждут тысячи человек, то по неофициальным – сотни тысяч.Ключевыми аспектами новых проектов должны стать комфорт пожилых людей, повышение качества их жизни и сохранение активности. Всего на данный момент в России существует около 1300 организаций, где проживает приблизительно 250 тысяч пенсионеров, а именно геронтологических центров – всего 28, и в среднем в каждом из них живет по 250 человек.Геронтологический центр отличается от обычного дома престарелых специализацией – в нем пенсионерам смогут оказывать полноценную медицинскую помощь с учетом их потребностей. Сообщается, что новые дома будут рассчитаны не более чем на 150 человек – это делается специально для того, чтобы в них сохранялась домашняя обстановка.В таких условиях пожилые люди будут чувствовать себя комфортнее, чем в более крупных организациях, где, по словам экспертов, которые приводят «Известия», даже цветочки и картины не спасут от ощущения «казенного дома». Когда пенсионеры переезжают из привычных небольших домов престарелых в крупные, уточняют специалисты, процесс их адаптации затруднен. Массовое строительство малых геронтологических центров даст пенсионерам возможность комфортно жить там, где им могут оказать помощь, и при этом сохранять контакт с родственниками, живущими неподалеку.