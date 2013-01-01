Популярное средство китайской медицины может вызывать рак печени

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Традиционные лекарственные травы издавна используются в китайской медицине. Иногда их действие подтверждено официальной наукой – именно так произошло с артемизинином, веществом, содержащимся в китайской полыни, которое обладает антималярийными свойствами. За его открытие в 2015 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.Однако далеко не все традиционные восточные средства действительно полезны. Одни из них работают не лучше, чем плацебо, а другие и вовсе вредны. Именно такими оказались растения рода Аристолохия (Aristolochia), экстракты из которых применяются не только в Азии, но и в других странах.Исследователи из Сингапура во главе со Стивеном Розеном (Steven Rozen) утверждают, что вещества, содержащиеся в экстракте растений, могут увеличивать риск развития рака печени. Частота возникновения этого заболевания в Азии достаточно велика – авторы связывают немалую их долю именно с применением аристолохии.Это лекарственное растение не в первый раз попадает в поле зрения ученых. В 1990 году было показано, что у женщин, принимавших препараты на его основе для снижения веса, чаще развивалась почечная недостаточность.В 2013 было показано, что аристолоховая кислота, являющаяся компонентом растительного экстракта, способна вызывать мутацию в ДНК, нарушая структуру аденина. Оказалось, что эта мутация ассоциирована с раком печени. Это значит, что употребление препаратов на основе аристолохии, способно спровоцировать эту форму рака.Эта гипотеза была подтверждена при обследовании пациентов двух тайваньских больниц, которые были госпитализированы с раком печени. Оказалось, что в 78% случаев возникновение опухолей оказалось связано с действием аристолоховой кислоты или, иными словами, она индуцировала их появление.Похожую взаимосвязь ученые обнаружили и в других странах – в Корее, Китае, Японии, жители которых активно применяют аристолохию. Препараты и биодобавки на ее основе используются как в США, так и в Европе – в этих странах у пациентов также были обнаружены мутации, возникшие под действием аристолоховой кислоты.