Гипертония провоцирует опасное нарушение сердечного клапана

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Эксперты в области лечения кардиологических болезней выяснили, что повышенное артериальное давление увеличивает опасность нарушения в работе сердечного клапана. Для борьбы с давлением людям обязательно нужно приучить себя к правильной диете и режиму физических нагрузок.Здоровое питание и регулярные занятия спортом существенно снижают риск повышенного артериального давления, а это очень важно для профилактики болезней сердца. Ученые из Оксфордского университета в Великобритании выяснили, что раннее начало гипертонии повышает опасность развития наиболее распространённого дефекта сердечного клапана, особенно среди людей среднего и старшего возраста. Ученые наблюдали за 5,5 млн взрослых людей в течение 10 лет. Доказано, что гипертония связана с повышенным риском митральной регургитации. Из-за этого расстройства сердце менее эффективно прокачивает кровь по организму. В самых тяжелых случаях расстройство приводит к сердечной недостаточности.По мнению авторов исследования, им удалось доказать, что это весьма распространенное и крайне опасное нарушение в работе сердечного клапана вовсе не является неизбежным следствием старения, как это было принято раньше читать. Напротив, данное расстройство можно предотвратить, если человек научится контролировать артериальное давление. До последнего времени митральную регургитацию считали дегенеративным расстройством, которое является следствием ослабления сердечного клапана из-за простого возрастного износа. В результате медики занимались исключительно лечением этого расстройства с помощью хирургической операции по замене клапана, а вовсе не методами профилактики."С учетом распространения данного нарушения митрального клапана у людей пожилого возраста, мы можем предположить, что полученные нами данные имеют существенное значение для всего сообщества кардиологов, - говорят авторы исследования. - Необходимо проверить, поможет ли снижение артериального давления за счет физических нагрузок, диеты или специальных лекарств уменьшить вероятность возникновения митральной регургитации".