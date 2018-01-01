Охлаждение рук и ног облегчит ощущения при химиотерапии

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Многие лекарства, которые применяются при лечении рака, имеют такой побочный эффект, как периферическая нейропатия – повреждение периферических нервов. В результате пациенты испытывают боль в конечностях, им сложно удерживать баланс, они могут чувствовать онемение или покалывание, и производить какие-то действия руками и пальцами в частности им становится труднее.Терапия помогает при повреждении нервов, однако до сих пор не было известно ни одного способа профилактики этого эффекта. В Университете Киото (Kyoto University) предложили безопасную (при условии врачебного присмотра) и эффективную тактику – охлаждение рук и ног во время прохождения химиотерапии.36 женщин, лечившихся от рака молочной железы, в процессе химиотерапии, сеанс которой продолжался 90 минут, надевали специальные охлажденные носки и варежки. Находившийся в помещении врач следил, чтобы холод не становился невыносимым. При этом носок и варежка надевались только на доминирующие руку и ногу, вторая рука и нога были «контрольными». В той руке, которую охлаждали, ощущения онемения проявлялись только в 28% случаев, а в «контрольной» – в 81%. С ногами ситуация была аналогичной: каждая четвертая (25%) женщина сообщала об онемении ноги, которая была в специальном носке, и почти две трети (64%) – об онемении «контрольной» ноги.Результаты небольшого исследования были названы вдохновляющими, и хотя все его участницы были женщинами, которых лечили от одного и того же заболевания одним и тем же лекарством – все же это дает хотя бы надежду на то, что периферическую нейропатию можно предотвратить. Теперь японские ученые планируют повторить эксперименты, пригласив к участию в них большее количество человек.