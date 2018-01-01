Медики развенчали мифы о беременности после 40 лет

В обществе не прекращают придумывать новые "нельзя" для женщин, решившихся рожать после сорока лет.Ранее было принято считать, что девушка до 30 лет должна обязательно стать мамой, а то потом будет поздно. Так считали многие и у большинства данное убеждение прочно засело в головах и не хочет оттуда выбираться, несмотря на то, что медики уже давно опровергли сей факт и "разрешили" становиться мамами женщинам в любом детородном возрасте.Для того, чтобы окончательно успокоить женщин, желающих впервые стать мамами или же вновь ощутить радость материнства после 40 лет,1.Наоборот, по мнению врачей, женщина в зрелом возрасте больше готова к материнству и тому, что ей придется ухаживать за малышом, потом воспитывать его, обучать всему, поэтому и общий язык найдется. А вот молодые мамы в большинстве своем абсолютно не готовы к такой ответственности, как ребенок, поэтому часто истерят и не могут совладать со своими амбициями, отчего ребенок не будет знать, как подступиться к маме.2.Никто не исключил еще того факта, что и в молодом возрасте будущей маме будет тяжело вынашивать своего ребенка. Тут все зависит от здоровья женщины и ее физической формы, а не от того, сколько ей лет.3.Неправда от слова "совсем". Возраст к зачатию не имеет отношения, а вот состояние репродуктивного здоровья будущих родителей играет ключевую роль в процессе зачатия малыша.4.Ученые кардинального иного мнения. По статистике, рожающие в зрелом возрасте женщины имеют меньше проблем со здоровьем в дальнейшем. У них обновляется кровь, менопауза наступает позже, чем могла бы, и ее симптомы не будут такими яркими, как у остальных, снижается риск инсультов и инфарктов.5.Больше остальных женщин пугает такой диагноз, как синдром Дауна, но на самом деле это не единственная патология, с которой может родиться ребенок у мамы за 40. НО! Перед беременностью можно пройти соответствующее обследование, в результате которого будет установлено, рискует ли женщина родить больного ребенка или нет. Если все хорошо и риски исключены, то почему бы не родить в 40 с лишним?6.На самом деле возраст роженицы - это вообще не показатель к кесареву сечению. Здесь уже все будет решать врач, собственно, как и с молодыми роженицами.7., чем те дети, которых рожают более молодые мамы. В этом утверждении есть доля правды, потому как возрастные роженицы нередко сталкиваются с различными недомоганиями, не зависящими от них, от которых дети появляются на свет слабенькими. Но зато в течение первого месяца жизни они восстанавливаются, как и их мамы, и все у них потом хорошо.Помните, что возраст - не помеха ни для любви, ни для рождения детей, ни для путешествий или увлечений, главное - это ваши желания и мечты, которые очень важно вовремя осуществлять, реализовываться и быть счастливым человеком.