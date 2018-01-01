Эксперты утверждают: нельзя уступать пожилым людям место в транспорте

Правилом хорошего тона считается, когда молодой человек уступает место пожилому в общественном транспорте. Однако, следуя этому правилу, мы ускоряем процесс истощения пожилого организма, считает оксфордский профессор Мьюир Грей. Он призывает: пожилые люди должны больше стоять и ходить, чтобы сохранить здоровье.Вместо эскалатора или лифта лучше использовать лестницу. Это работа не только для пожилых людей, но и их молодых родственников, которые постоянно стараются облегчить старшему поколению жизнь, усадив на диван. Между тем доказано, что физическая активность обращает вспять дегенеративные процессы, связанные со старением.А вот сотрудники Гарвардского университета установили: пожилые люди, у которых есть цель в жизни, ходят быстрее. Кроме того, у них больше сила хвата. Скорость ходьбы и сила хвата тесно связаны с риском развития разных заболеваний (например, деменции, болезней сердца) и продолжительностью жизни. В исследовании приняли участие 5947 пожилых людей.Добровольцы ответили на вопросы о цели в жизни. Затем участников разделили на две группы и следили за ними в течение четырех лет. Участники заполняли психологические опросники. Ученые оценивали скорость ходьбы и силу хвата.В целом у каждого десятого участника, имевшего достаточную силу хвата в начале исследования, к концу она уменьшилась. И чуть меньше 50% добровольцев, ходивших быстро, начали ходить медленно. У людей с высокими уровнями целеустремленности скорость ходьбы и сила хвата уменьшились менее существенно.