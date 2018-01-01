Ученые выяснили, из-за чего дети становятся жертвами издевательств

Новое исследование, проведенное в Государственном университете Бриджуотера, показало, что дети, у которых есть смартфоны, чаще сталкиваются с издевательствами. Чем младше ребенок, тем выше риск издевательств. Кроме того, владельцы смартфонов нередко сами издеваются над другими.В исследовании приняли участие 4584 ребенка, учившихся в 3-5 классах. Ученые установили: 9,5% детей были жертвами киберзапугивания (эмоционального унижения с использованием информационных технологий). Дети, у которых были смартфоны, чаще страдали от таких издевательств. Наибольшему риску оказались подвержены участники младшего возраста.В целом, смартфоны имели 49,6% участников (59,8% пятиклассников, 50,6% четвероклассников и 39,5% третьеклассников). Владельцы смартфонов из 3-х и 4-х классов чаще становились жертвами киберзапугивания. Также специалисты выяснили, что многие владельцы смартфонов сами издевались над другими.По словам экспертов, смартфоны повышают уязвимость школьников. Неограниченный доступ к соцсетям и мессенджерам позволяет детям много взаимодействовать со сверстниками как в позитивном, так и в негативном ключе. Кроме того, высок риск импульсивной реакции на сообщения одноклассников.