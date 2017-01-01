Назван фрукт, способный омолодить организм на 17 лет

Американские ученые провели очередное исследование и выяснили, что простые яблоки способны повернуть процесс старения вспять. Дело в том, что пектин, который содержится в яблоках, может омолодить организм на 17 лет.Специалисты уверены, что ежедневное употребление яблок не только помогает защитить кожу от влияния свободных радикалов, но и предотвращает в организме человека окислительные процессы, а это означает, что яблочки омолаживают организм. В яблоках содержится огромное количество полифенолов и флавоноидов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и, что интереснее всего, способны продлить молодость.Кроме того, недавно специалисты из Нью-Йорка доказали, что употребление одного яблока в день в сочетании с прочими фруктами и свежими овощами позволяет значительно уменьшить риск развития женских онкологических заболеваний.