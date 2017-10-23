Медики узнали, почему женщины полнеют после замужества

Вес набирается за первый год брака.Каждая пятая женщина после вступления в брак набирает вес в течение первого года совместной жизни.Около 20% представительниц прекрасного пола существенно полнеют после замужества, считают британские исследователи. В исследовании приняло участие 300 женщин.Как выяснилось, каждая пятая участница поправлялась на 9,5 килограмма в течение первого года совместной жизни в браке. Причины такого резкого набора веса могут быть разными. Но в 42% случаев женщины попросту расслаблялись после замужества и незаметно для себя набирали лишние килограммы.Многим новоиспеченным женам было трудно придерживаться принципов здорового питания после свадьбы. А 25% исследуемых признались, что поправились из-за эмоционального переедания. Еда заменяла им острые ощущения, которые постепенно сходили на нет после свадьбы. 22% участниц признались, что перестали следить за питанием, так как у них больше не было необходимости производить впечатление на своего мужчину.По словам ученых, резкий набор веса после вступления в брак негативно отразился на отношениях между партнерами, а в 21% случаев именно лишние килограммы стали причиной развода.