Причины опасности потребления алкоголя

Ученые: от употребления алкоголя у человека уменьшается мозгОбнаружена еще одна причина опасности потребления алкоголя: чем больше выпивает человек, - тем меньше объем его головного мозга, информирует Washington ProFile.Давно было известно, что по мере старения человека уменьшается и объем его головного мозга - он теряет примерно 1,9% объема за десятилетие.Кроме того, существуют болезни, негативно влияющие на мозг: например, объем мозга уменьшается по мере развития старческого слабоумия.Ранее считалось, что потребление алкоголя способно позитивно влиять на мозг (потому что в небольших дозах алкоголь позволяет предупреждать сердечно-сосудистые заболевания) - оказалось, что это представление не соответствует истине.Колледж Велсли (Wellesley College) с 1971 года опрашивает и берет анализы (в том числе и делает снимки головного мозга) у примерно 1,8 тысячи человек. В анкетах, которые на протяжении всего этого времени заполняют участники эксперимента, указывается и количество порций алкоголя, потребляемого ими в течении недели. Сопоставление результатов анализов и данных опросников и позволило сделать вывод, что чем чаще и больше пьет человек, тем быстрее "усыхает" его мозг.