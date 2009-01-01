Новый биомаркер покажет, насколько тяжело будет протекать грипп
В Испанском национальном биотехнологическом центре (Spanish National Center for Biotechnology) специалисты выявили такой биомаркер, исследовав дефектный генетический материал вирусов.
Дефектный вирусный геном (ДВГ) – это молекулы, состоящие из частей РНК вирусов, часть генетической информации в которых потеряна. Такие молекулы были найдены при исследованиях многих штаммов. Предыдущие научные работы показали, что ДВГ может увеличивать активность работы иммунной системы, по крайне мере, у инфицированных животных, и это влияет на тяжесть протекания болезни.
Чтобы проверить, действительно ли концентрация этих молекул может отражать состояние больного, исследователи заразили человеческие клеточные культуры и подопытных мышей несколькими штаммами вируса H1N1. Те штаммы, при которых дефектного вирусного генома в клеточных культурах образовывалось меньше, вызывали более сильные симптомы болезни у животных.
Научная группа также изучила образцы биоматериала людей, которые тяжело перенесли свирепствовавший в 2009 году свиной грипп, и выявили, что в этих образцах концентрация ДВГ была значительно ниже, чем в образцах людей, переболевших гриппом типа A в легкой форме. Таким образом, заключили специалисты, концентрация дефектного вирусного генома действительно может отражать тяжесть протекания заболевания.
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