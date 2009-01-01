Новый биомаркер покажет, насколько тяжело будет протекать грипп

Грипп особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, пенсионеров и маленьких детей – однако иногда и у, казалось бы, совершенно здоровых людей заболевание протекает тяжело. Некоторые штаммы более вирулентны, чем другие, и для специфических штаммов ученые уже научились предсказывать, насколько сильны будут проявления болезни, однако «общего биомаркера» до сих пор найдено не было.В Испанском национальном биотехнологическом центре (Spanish National Center for Biotechnology) специалисты выявили такой биомаркер, исследовав дефектный генетический материал вирусов.Дефектный вирусный геном (ДВГ) – это молекулы, состоящие из частей РНК вирусов, часть генетической информации в которых потеряна. Такие молекулы были найдены при исследованиях многих штаммов. Предыдущие научные работы показали, что ДВГ может увеличивать активность работы иммунной системы, по крайне мере, у инфицированных животных, и это влияет на тяжесть протекания болезни.Чтобы проверить, действительно ли концентрация этих молекул может отражать состояние больного, исследователи заразили человеческие клеточные культуры и подопытных мышей несколькими штаммами вируса H1N1. Те штаммы, при которых дефектного вирусного генома в клеточных культурах образовывалось меньше, вызывали более сильные симптомы болезни у животных.Научная группа также изучила образцы биоматериала людей, которые тяжело перенесли свирепствовавший в 2009 году свиной грипп, и выявили, что в этих образцах концентрация ДВГ была значительно ниже, чем в образцах людей, переболевших гриппом типа A в легкой форме. Таким образом, заключили специалисты, концентрация дефектного вирусного генома действительно может отражать тяжесть протекания заболевания.