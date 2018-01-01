Что заставляет женщин отказываться от секса?

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Многие женщины старшего возраста отказываются от половой активности. И американские ученые из Центра медицинских исследований Портленда выяснили, в чем причина. Как правило, причинами являются болевые ощущения, неспособность или нежелание партнера заниматься сексом. В качестве основания ученые приводят результаты опроса 1500 женщин старше 55 лет.Итак, в основном проблемой являлось отсутствие заинтересованности партнера в половом акте. Примерно 25% женщин жаловались на сухость влагалища и связанные с этим неприятные ощущения во время секса.При этом 7% опрошенных сообщили о непроизвольном мочеиспускании при половом акте. На момент проведения исследования 50% респондентов воздерживались от секса почти полгода. Это доказывает, что климактерический синдром существенно ограничивает способность женщин к сексуальной активности.