Мышьяк может стать новым средством от рака мозга

Исследователи из Северо-Западного университета и Исследовательского института трансляционной геномики надеются с помощью мышьяка вылечить мультиформную глиобластому. Это наиболее агрессивная и распространенная форма рака мозга.Известно, что триоксид мышьяка эффективен при остром промиелоцитарном лейкозе. Клинические испытания показали, что триоксид мышьяка в сочетании с обычным лечением не увеличивал общую продолжительность жизни больных мультиформной глиобластомой. Однако мышьяк помог некоторым пациентам.Дальнейшие исследования показали: мышьяк был полезен для людей с определенными "генетическими подписями". В целом триоксид мышьяка лучше всего помогал людям с пронейральной глиобластомой. Он предотвращал прогрессирование заболевания и увеличивал продолжительность жизни больных. Специалисты отмечают, что триоксид мышьяка без труда проникает через гематоэнцефалический барьер.