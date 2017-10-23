Осторожно! Вода в бутылках может быть опасна!

Питьевая вода, продаваемая в пластиковых бутылках, не является чище водопроводной, хотя и не представляет опасности для здоровья потребителей. К такому заключению по итогам двух лет проверок пришли специалисты Рабочей группы по окружающей среде США.Для точности результата ученые провели лабораторные анализы по одной партии восьми различных марок питьевой воды в бутылях, которые продаются в девяти штатах страны и федеральном округе Колумбия. В продукции обнаружено наличие 38 различных веществ. Среди них алкалоид кофеин, анальгетик ацетаминофен, удобрения, растворители, химические ферменты, применяемые при изготовлении пластиковых товаров, и радиоактивный изотоп стронций. Уровень их содержания в питьевой воде не превышает разрешенную федеральными законами норму, в двух случаях зафиксировано нарушение стандартов, действующих в штате Калифорния, констатируют авторы исследования."В некоторых случаях вода в бутылках загрязнена не меньше, чем водопроводная. При этом люди платят за такую продукцию в 1900 раз больше (чем за воду в водопроводе). Потребителю следует рассчитывать на нечто лучшее", - заметила соавтор распространенного доклада Джейн Хоулихэн. Ранее сообщалось, что дефицит питьевой воды может стать реальным уже через 25 лет. Имеющихся запасов пресной воды может не хватить, чтобы прокормить растущее население планеты.