Избавьтесь от грибка ногтей с помощью всего двух ингредиентов!

Желтоватый оттенок ногтей, появление на них трещин и зуд между пальцами — вот очевидные признаки онихомикоза (грибок ногтей).Это инфекционное заболевание поражает каждого пятого человека на нашей планете, а вызывается оно воздействием грибка типа дерматофитов.Чаще всего от грибка страдают мужчины (это статистика), но и женщины никак не застрахованы от этого малоприятного состояния.Развитие грибковых заболеваний связано с пониженной иммунной реакцией организма, чрезмерным потоотделением на ногах, ношением неподходящей обуви и некоторыми другими факторами, способствующими развитию этих микроорганизмов.В настоящее время уже разработаны десятки различных противогрибковых средств. Их действие направлено на лечение инфекции и улучшение внешнего вида ногтевых пластин.Однако большинство из них стоят очень дорого и при этом не дают ожидаемых результатов, даже если применяются на регулярной основе.К счастью, существуют и домашние средства для решения данной проблемы. Мы легко можем воспользоваться «подручными» ингредиентами и добиться аналогичных результатов (что и с покупными средствами), но при этом не потратив много денег.Эксперты предлагают вам объединить два продукта с противогрибковыми свойствами, они помогут справиться с вредными микроорганизмами и вернуть естественный внешний вид ногтям.С грибком ногтей не так-то просто справиться. Он не исчезнет на следующий день, чем бы вы его ни мазали. Полностью избавиться от грибка ногтей можно только с помощью постоянного использования противогрибковых средств и тщательной гигиены.У вас на кухне наверняка найдется пищевая сода и яблочный уксус. Именно эти два ингредиента понадобятся для приготовления домашнего противогрибкового средства.Оба они известны благодаря своим активным веществам, которые приносят нашему организму большую пользу.Пищевая сода — это порошок белого цвета, средство, широко используемое в кулинарных целях и для уборки и очищения различных поверхностей.Сода обладает щелочными, антисептическими и антиоксидантными свойствами, которые применяются в качестве альтернативного метода лечения различных заболеваний.Сода хорошо отшелушивает и осветляет кожу, а также борется с инфекциями. Ее активные вещества уменьшают проявление грибка и предотвращают поражение ногтевых пластин.Еще следует отметить, что это отличный натуральный дезодорант, он идеально подойдет для того, чтобы избавиться от неприятного запаха тела, вызванного распространением бактерий.Яблочный уксус часто используют для заправки салатов, а также для приготовления других блюд.Получают его в результате ферментации (брожения) яблок, в процессе которого высвобождаются полезные бактерии и дрожжи.Этот продукт содержит яблочную кислоту, чье действие оказывается очень эффективным в борьбе с различными типами инфекций.Яблочный уксус изменяет среду, делая ее непригодной для роста и размножения грибка, поэтому регулярное использование этого натурального средства поможет предотвратить дальнейшее распространение инфекции.Кроме того, в яблочном уксусе содержится большое количество биофлавоноидов, витаминов, минеральных веществ и пектина.Итак, для приготовления нашего домашнего противогрибкового средства мы будем использовать всего два ингредиента. Их свойства помогут справиться с грибковой инфекцией.Сначала необходимо будет использовать яблочный уксус, его можно приложить непосредственно к ногтю (смоченный ватный тампон) или же сделать ванночку с ним.Затем нам понадобится пищевая сода. Это дополнит и усилит действие уксуса.Ингредиенты: 1/2 стакана яблочного уксуса (125 мл), 6 чашек воды (1,5 литра), 3 столовые ложки пищевой соды.Что нужно сделать?Налейте яблочный уксус в большую емкость и добавьте туда три чашки горячей воды.Опустите в емкость ноги и оставьте их в «ванночке» на 20 минут.По истечении указанного времени вытрите ноги полотенцем и приготовьте новую смесь: на этот раз из пищевой соды и еще 3 чашек воды.Подержите ноги в содовой ванночке еще минут 15 и снова высушите полотенцем.Сделайте себе легкий отшелушивающий массаж, чтобы ингредиенты хорошо впитались в кожу и ногти.Для полного удаления грибка повторяйте процедуру каждый вечер до тех пор, пока не заметите, что внешний вид ногтей улучшился.Еще вы можете приготовить смесь только из соды и уксуса и нанести ее непосредственно на пораженный ноготь.В этом случае вам понадобится еще пластырь или бинт, чтобы как-то закрепить смесь и позволить ей действовать в течение ночи.С помощью данного метода вы подвергнете грибок воздействию кислой среды, которую он не переносит. Уже через несколько дней вы заметите значительное улучшение состояния своих ногтей.