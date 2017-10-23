Для развития рака достаточно всего одной мутации

Ученые из Института Сенгера (Wellcome Trust Sanger Institute) – расположенного в Великобритании геномного исследовательского центра – впервые подсчитали, сколько генетических мутаций требуется для возникновения того или иного вида рака. 150 лет назад Чарльз Дарвин ввел понятие естественного отбора как основного процесса, задействованного в эволюции видов.Опухоли также эволюционируют с помощью естественного отбора, мутации, приводящие к раку, могут постепенно накапливаться в организме. Авторы научной работы взяли 7664 образца опухолей (всего было представлено 29 разных видов рака) и применили к ним эволюционный подход, выяснив, каким образом накапливаются мутации и когда их становится достаточно для того, чтобы клетки начали перерождаться.Специалистов поразило то, что мутации, которые приводят к раку, хорошо переносятся организмом. Генетические нарушения обычно как раз переносятся плохо и в процессе эволюции отфильтровываются – но те процессы, которые в конечном итоге становились причиной рака, проходили в организме незамеченными. Практически все такие мутации никак не влияли на выживаемость клеток.Также исследователи свели воедино информацию о генах, влияющих на развитие 29 видов рака, и определили, насколько эта информация является исчерпывающей (а также идентифицировали несколько новых генов). Ученые выяснили, что для развития рака достаточно всего лишь от одной до десяти мутаций в зависимости от его вида – например, для колоректального рака необходимо около десяти мутаций, а для рака печени – около четырех. Половина ключевых мутаций происходят в генах, которые наука еще не ассоциирует с онкологией.