Как не заработать инфаркт

Осенью организм испытывает перегрузки в связи с привыканием к холодам, из-за чего наружу начинают вылезать хронические заболевания, в частности — сердечно-сосудистые.Апогей сердечных недугов — инфаркт миокарда. Он повинен примерно в 63% случаев смерти наших соотечественников (по данным ВОЗ), а это больше, чем любая другая болезнь, выкашивающая украинцев. Причем он сейчас "помолодел": если каких-то 10 лет назад инфаркт начинал встречаться только после пятого десятка, то сейчас — не редкость и у 40-летних. Как же не стать его очередной жертвой?Инфаркт всегда развивается на фоне атеросклероза. При этом в сердечных (коронарных, или венечных) артериях откладываются бляшки, препятствующие нормальному кровотоку в этом органе. В моменты, когда сердцу мало крови, человек испытывает боль — такое состояние называется стенокардией, или ишемической болезнью сердца. Бляшка дает о себе знать раньше, чем она полностью перекроет сосуд — во время гипертонических спазмов, которые испытывают практически все сердечники — тогда кровоснабжение сердца уменьшается еще сильнее. Если же мышечный спазм возникает в том же месте, где находится бляшка, то сосуд может перекрыться полностью, при этом часть сердца остается без крови и омертвевает — это и называется инфарктом.Предвестник инфаркта — боль в сердце. Перед инфарктом она такая же, как и при приступе стенокардии — сжимающая, давящая, отдает в левое плечо, руку, лопатку. Обычно больные стенокардией носят собой нитроглицерин или другой скоропомощной препарат нитрогруппы (валидол не подходит) — его нужно принять и посидеть 5 минут в покое. Если это простой приступ стенокардии, то боль должна пройти. Если же сердце «не отпускает» и после третьей таблетки, то это явно предынфарктное состояние и нужно вызывать «неотложку». А о начале инфаркта говорит характерный симптом — «кинжальная боль»: опытные сердечники, что в сердце «как будто ножом ударили». Это не обязательно заканчивается трагически, но такого больного спасти уже тяжелее.После того как перенесшего инфаркт выходили, атеросклеротическая бляшка никуда не денется, даже если вы будете принимать самые лучшие лекарства. Чтобы не подвергать себя риску второго инфаркта, нужно рассмотреть вариант хирургического лечения. На сегодняшнее время кардиохирурги предлагают две операции: аортокоронарное шунтирование (к больному участку пришивают новый сосуд, через которое он беспрепятственно начинает получать кровь) и стентирование (в просвет сосуда с бляшкой ставят «каркас», который препятствует сужению). Обе эти операции делают в государственных кардиологических и хирургических институтах как бесплатно — бюджетный вариант, он ограничен, надо становиться в очередь, так и платно, в этом случае делают без очереди, стоимость операций — от 17 000 грн.Профилактика инфаркта — это профилактика атеросклероза. Больше всего в его развитии повинны малоподвижный образ жизни, погрешности в питании, стрессы и вредные привычки. Для диагностики атеросклероза нужно сделать анализ крови на триглицериды и холестерин — если их уровни повышены, процесс склероза уже идет. Причем поражать он может не только сердце, но и другие органы. Чаще всего это сосуды мозга, почек и ног.Увидеть точнее состояние сосудов можно при помощи исследования «МРТ в сосудистом режиме». Его информативность около 80%. Если же вас беспокоит конкретно сердце, то самую полную картину того, в каком состоянии находятся сосуды, можно определить при исследовании под названием «коронарография» (ЭКГ и велоэргометрия — только дополнительные исследования).Если бляшки еще не успели появиться, то их появление можно предотвратить при помощи приема холестерин-снижающих препаратов и продуктов (или препаратов), содержащих полиненасыщенные жирные кислоты — они не дают бляшкам откладываться, снижая сердечную смертность примерно на 50%.